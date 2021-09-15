Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Cruzeiro x Operário-PR. Onde assistir, prováveis times e desfalques

A Raposa busca a segunda vitória na Arena do Jacaré e entrar no grupo dos 10 melhores times da competição...

Publicado em 15 de Setembro de 2021 às 18:54

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 set 2021 às 18:54
Crédito: Dido Henrique/W9 Press/LancePress!
O Cruzeiro volta a campo nesta quinta-feira, 16 de setembro, às 19h, contra o Operário-PR, pela 24ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas. A Raposa, com 29 pontos, na 13ª posição, tem a chance de ficar entre os 10 primeiros colocados da competição, algo que aconteceu apenas uma vez desde que o time mineiro disputa a segunda divisão nacional. Já o Fantasma está na 9ª colocação, com 33 pontos e tenta voltar a vencer depois de três jogos sem vencer uma partida. A equipe paranaense terá à disposição o lateral-direito Alex Silva, que se recuperou de lesão e o atacante Felipe Garcia, suspenso na última partida contra o Sampaio Corrêa. Já na equipe azul, Marcelo Moreno pode voltar ao time titular. A dúvida no setor ofensivo é se Bruno José poderá jogar. O jogador ainda sente incômodo no tornozelo direito. Claudinho pode assumir a vaga. No meio de campo, Marcinho e Giovanni brigam pela posição. Se vencer ou empatar, time comandado por Vanderlei Luxemburgo chegará a 11 jogos sem derrota, maior sequência do clube mineiro na Série B. FICHA TÉCNICA DA PARTIDA​CRUZEIRO x OPERÁRIO-PRData: 16 de setembro de 2021Horário: 19h de Brasília)Local: Arena do Jacaré, Sete Lagoas (MG)Árbitro: Rodrigo Dalonso Ferreira (SC)Assistentes: Alex dos Santos e Helton Nunes (ambos de SC)VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (RN)Onde assistir: PremiereOnde seguir: Tempo Real LANCE, Itatiaia FM e Super FM CRUZEIRO (Técnico: Vanderlei Luxemburgo)Fábio; Cáceres, Eduardo Brock, Ramon e Matheus Pereira; Adriano, Rômulo e Giovanni (Marcinho); Wellington Nem, Bruno José (Claudinho) e Marcelo Moreno (Thiago) Desfalques: Jean Victor, Rhodolfo e Ariel Cabral(em transição física), Norberto (lesionado) OPERÁRIO-PR (Técnicos: Matheus Costa)
Simão; Fábio Alemão, Reniê, Rodolfo Filemon (Alex Silva) e Fabiano; Leandro Vilela, Marcelo Santos e Marcelo Oliveira; Thomaz (Felipe Garcia), Paulo Sérgio e Djalma Silva. Desfalque: Jean Carlo (lesionado)

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

cruzeiro
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Tadeu Schmidt se emociona ao falar do irmão
Tadeu Schmidt se emociona ao homenagear o irmão no BBB 26
Imagem de destaque
Por que o Golfo Pérsico tem mais petróleo do que qualquer outro lugar do planeta?
Gelatina colorida
Receita de gelatina colorida: sobremesa é dica para o fim de semana

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados