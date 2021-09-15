Cruzeiro x Operário-PR. Onde assistir, prováveis times e desfalques

O Cruzeiro volta a campo nesta quinta-feira, 16 de setembro, às 19h, contra o Operário-PR, pela 24ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas. A Raposa, com 29 pontos, na 13ª posição, tem a chance de ficar entre os 10 primeiros colocados da competição, algo que aconteceu apenas uma vez desde que o time mineiro disputa a segunda divisão nacional. Já o Fantasma está na 9ª colocação, com 33 pontos e tenta voltar a vencer depois de três jogos sem vencer uma partida. A equipe paranaense terá à disposição o lateral-direito Alex Silva, que se recuperou de lesão e o atacante Felipe Garcia, suspenso na última partida contra o Sampaio Corrêa. Já na equipe azul, Marcelo Moreno pode voltar ao time titular. A dúvida no setor ofensivo é se Bruno José poderá jogar. O jogador ainda sente incômodo no tornozelo direito. Claudinho pode assumir a vaga. No meio de campo, Marcinho e Giovanni brigam pela posição. Se vencer ou empatar, time comandado por Vanderlei Luxemburgo chegará a 11 jogos sem derrota, maior sequência do clube mineiro na Série B. FICHA TÉCNICA DA PARTIDA​CRUZEIRO x OPERÁRIO-PRData: 16 de setembro de 2021Horário: 19h de Brasília)Local: Arena do Jacaré, Sete Lagoas (MG)Árbitro: Rodrigo Dalonso Ferreira (SC)Assistentes: Alex dos Santos e Helton Nunes (ambos de SC)VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (RN)Onde assistir: PremiereOnde seguir: Tempo Real LANCE, Itatiaia FM e Super FM CRUZEIRO (Técnico: Vanderlei Luxemburgo)Fábio; Cáceres, Eduardo Brock, Ramon e Matheus Pereira; Adriano, Rômulo e Giovanni (Marcinho); Wellington Nem, Bruno José (Claudinho) e Marcelo Moreno (Thiago) Desfalques: Jean Victor, Rhodolfo e Ariel Cabral(em transição física), Norberto (lesionado) OPERÁRIO-PR (Técnicos: Matheus Costa)