futebol

Cruzeiro x Náutico. Onde assistir, prováveis times e desfalques

A Raposa cumpre tabala, enquanto o Timbu precisa de pelo menos um empate para conseguir evitar o rebaixamento à Série C...
LanceNet

23 jan 2021 às 17:38

Publicado em 23 de Janeiro de 2021 às 17:38

Crédito: A vitória sobre o Operário-PR, com um golaço de Sobis, deixou a Raposa sem risco de queda para a Série C-(Bruno Haddad/Cruzeiro
O Cruzeiro tenta melhorar sua posição final na Série B diante do Náutico, neste domingo, 24 de janeiro, às 16h, no Independência, pela 37ª rodada do campeonato.
Após chegar aos 47 pontos, com a vitória sobre o Operário-PR por 2 a 1, a Raposa afastou qualquer chance de rebaixamento. Sem possibilidades de acesso, o time mineiro tem como meta subir na tabela, pois ocupa a 13ª posição.
Para o Timbu, o duelo é vital, pois ainda luta contra a queda para a Série C. Com 42 pontos, na 15ª colocação, a equipe pernambucana quer evitar a entrada no Z4. Está com apenas três pontos de vantagem sobre o Figueirense, o 17º na tabela. Um empate salva a equipe do Recife de jogar a Série C em 2021.
CONFIRA A TABELA DA SÉRIE B ATUALIZADA FICHA TÉCNICA DA PARTIDA​CRUZEIRO x NÁUTICOData e horário: 24/01/2021, às 16H​Local: Independência, em Belo Horizonte (MG)Árbitro:Flávio Rodrigues de Souza (SP)Assistentes: Daniel Paulo Ziolli (SP) e Herman Brumel Vani (SP)Onde assistir; Premiere, Globo Minas, Globo Pernambuco e SporTVOnde seguir: Itatiaia FM-95,7, Super FM 91,7 e Tempo Real LANCE CRUZEIRO (Técnico: Luiz Felipe Scolari)​Fábio; Raúl Cáceres, Manoel, Ramon e Matheus Pereira; Adriano e Filipe Machado; Giovanni , Airton, William Pottker e Rafael Sobis.
Desfalques: sem desfalques
NÁUTICO (Técnico:Hélio dos Anjos)​Anderson; Kevyn, Camutanga, Rafael Ribeiro e Hereda; Rhaldney, Djavan e Jean Carlos; Erick, Vinícius e Kieza.
Desfalques: sem desfalques

