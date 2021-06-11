Cruzeiro x Goiás. Onde assistir, prováveis times e desfalques

Cruzeiro e Goiás se enfrentam neste sábado, 12 de junho, às 21h, no Mineirão, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. A Raposa, lanterna da competição, sem pontuar, estreia o técnico Mozart Santos, que assumiu no lugar de Felipe Conceição, demitido após queda na Copa do Brasil. O time azul quer reagir na competição e evitar que os rivais, como o Goiás, escapem na tabela de classificação. O Esmeraldino é quinto colocado, com quatro pontos em dois jogos e quer manter a invencibilidade diante de um Cruzeiro abatido e sem confiança que não conseguiu superar a Juazeirense, ficando de fora das oitava de final da Copa do Brasil, deixando de ganhar R$ 2,7 milhões. FICHA TÉCNICA DA PARTIDACRUZEIRO X GOIÁSData: 9 de junho de 2021Horário: 21h (de Brasília)Local: Estádio Mineirão, Belo Horizonte (MG)Árbitro: Vinicius Furlan (SP)Assistentes: Neuza Ines Back (SP) e Luiz Alberto Andrini Nogueira (SP)Onde assistir: Premiere Onde seguir: Tempo REAL LANCE, Itatiaia FM e Super FM CRUZEIRO (Técnico: Mozart Santos)Fábio; Cáceres,, Weverton, Ramón e Matheus Pereira; Adriano, Matheus Neris (Marcinho) e, Rômulo; Bruno José, Airton (Rafael Sobis)) e Guilherme Bissoli Desfalques: sem desfalques
GOIÁS (Técnico: Pintado)
Tadeu, Apodi, David Duarte, Reynaldo César e Hugo; Breno, Caio Vinícius e Élvis; Diego, Alef Manga e Bruno Mezenga Desfalques: Albano e Iago Mendonça (lesionados)