Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Cruzeiro x Goiás. Onde assistir, prováveis times e desfalques

A Raposa estreia seu novo treinador em duelo complicado diante do Esmeraldino...
LanceNet

11 jun 2021 às 18:11

Publicado em 11 de Junho de 2021 às 18:11

Crédito: Mozart Santos estreia e tem a missão de levar a Raposa a uma reação na Série B-(Gustavo Aleixo/Cruzeiro
Cruzeiro e Goiás se enfrentam neste sábado, 12 de junho, às 21h, no Mineirão, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. A Raposa, lanterna da competição, sem pontuar, estreia o técnico Mozart Santos, que assumiu no lugar de Felipe Conceição, demitido após queda na Copa do Brasil. O time azul quer reagir na competição e evitar que os rivais, como o Goiás, escapem na tabela de classificação. O Esmeraldino é quinto colocado, com quatro pontos em dois jogos e quer manter a invencibilidade diante de um Cruzeiro abatido e sem confiança que não conseguiu superar a Juazeirense, ficando de fora das oitava de final da Copa do Brasil, deixando de ganhar R$ 2,7 milhões. FICHA TÉCNICA DA PARTIDA​CRUZEIRO X GOIÁSData: 9 de junho de 2021Horário: 21h (de Brasília)Local: Estádio Mineirão, Belo Horizonte (MG)Árbitro: Vinicius Furlan (SP)Assistentes: Neuza Ines Back (SP) e Luiz Alberto Andrini Nogueira (SP)Onde assistir: Premiere Onde seguir: Tempo REAL LANCE, Itatiaia FM e Super FM CRUZEIRO (Técnico: Mozart Santos)​Fábio; Cáceres,, Weverton, Ramón e Matheus Pereira; Adriano, Matheus Neris (Marcinho) e, Rômulo; Bruno José, Airton (Rafael Sobis)) e Guilherme Bissoli Desfalques: sem desfalques
GOIÁS (Técnico: Pintado)
Tadeu, Apodi, David Duarte, Reynaldo César e Hugo; Breno, Caio Vinícius e Élvis; Diego, Alef Manga e Bruno Mezenga Desfalques: Albano e Iago Mendonça (lesionados)

Tópicos Relacionados

cruzeiro
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados