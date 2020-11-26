Cruzeiro x Confiança-SE. Onde seguir, palpites e prováveis times

Cruzeiro e Confiança se enfrentam nesta sexta-feira, 27 de novembro, às 21h30, no Mineirão, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. A Raposa, embalada pela boa vitória sobre a líder Chapecoense, tenta uma sequência que deixe o time mineiro mais perto dos ponteiros da competição. Já a equipe sergipana, comandada por Daniel Paulista, também alimenta o sonho do G4. O Confiança está com 32 pontos, na 10ª posição, enquanto o time de Felipão é o 15º, com 28 tentos na tabela. Uma vitória, pode colocar os mineiros colocados no rival e ainda “sentir o cheiro” das equipes que estão nas 10 primeiras posições na classificação. FICHA TÉCNICA​CRUZEIRO X CONFIANÇAData-Horário: 27 de novembro, às 21h30Estádio-Local: Mineirão, Belo Horizonte(MG)Árbitro: Andrey da Silva E Silva (PA)Assistentes: Bárbara Roberta da Costa Loiola e Luis Diego Nascimento Lopes(Ambos do PA)Onde seguir: Tempo Real LANCE!, LANCE VOZ DO ESPORTE, Premiere, SporTV(menos para MG), Itatiaia FM-95,7, Super FM-91,7 FM. Cruzeiro: Fábio, Raul Caceres, Cacá, Manoel e Matheus Pereira. Adriano, Jadsom e Régis. Airton e Willian Pottker e Rafael Sóbis. Técnico: Luiz Felipe Scolari Confiança: Rafael Santos, Thiago Ennes, Nirley, Matheus Mancini e Silva; Serginho (Madison), Rafael Vila, Guilherme Castilho e Ítalo; Reis e Renan Gorne. Técnico: Daniel Paulista Palpites: a Raposa é favorita para 40% da redação. Outros 30% creem no Confiança. Os 30% restante acham que vai dar empate.