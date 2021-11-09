futebol

Cruzeiro x Brusque. Onde assistir, prováveis times e desfalques

A Raposa tem duelo decisivo com os catarinenses para se garantir na Série B de 2022...
LanceNet

Publicado em 

Publicado em 08 de Novembro de 2021 às 23:50

Crédito: Gilson Junio/W9Press/LANCEPRESS!
Após a vitória no sufoco sobre o Londrina fora de casa por 1 a 0, gol de Thiago, pela 34ª rodada do Brasileirão da Série B, o Cruzeiro volta a campo para outra decisão, desta vez contra o Brusque, pela 35ª rodada, nesta terça-feira 9 de novembro, no Mineirão. A Raposa abriu cinco pontos para o Tubarão, 17º colocado e Brusque, ambos com 38 pontos, e precisa de apenas mais três pontos para evitar o rebaixamento à Série C e confirmar a permanência na Série B de 2022. O time azul subiu para a 12ª posição, com 43 pontos. O time catarinense, foi derrotado no turno pela Raposa, também luta contra o rebaixamento, pois está na 16ª colocação e um revés para a Raposa, entra na zona da degola. Os desfalques da Raposa são o meia Marco Antônio e o lateral Matheus Pereira, ambos lesionados, além de Marcelo Moreno, na seleção boliviana. No Brusque, Edu volta ao time depois de se recuperar de uma lesão muscular e estará à disposição de Waguinho Dias. FICHA TÉCNICA DA PARTIDA​CRUZEIRO X BRUSQUEData: 9 de novembro de 2021Horário: 21h30 (de Brasília)Local: Mineirão, Belo Horizonte (MG)Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (RJ)Assistentes: Eduardo Goncalves da Cruz (MS) e Márcia Bezerra Lopes Caetano (RO)VAR: Rodrigo Carvalhaes de Miranda(RJ)Onde assistir: Premiere Onde seguir: Tempo Real LANCE, Itatiaia FM e Super FM CRUZEIRO (Técnico:Vanderlei Luxemburgo)​Fábio; Rômulo, Rhodolfo, Eduardo Brock e Felipe Augusto (Jean Victor); Lucas Ventura, Adriano e Giovanni; Bruno José (Vitor Leque) Wellington Nem e Thiago Desfalques: Marcelo Moreno( seleção boliviana), Matheus Pereira e Marco Antônio (lesionados) BRUSQUE (Técnico: Waguinho Dias)​Ruan Carneiro; Toty, Ianson, Éverton Alemão e Airton; Rodolfo Potiguar, Zé Mateus, Fellipe Soutto e Jhon Cley; Maurício Garcez e Edu. Desfalques: nenhum

Este vídeo pode te interessar

