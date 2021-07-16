Cruzeiro x Avaí. Onde assistir, prováveis times e desfalques

Cruzeiro e Avaí entram em campo neste sábado, 17 de julho, às 16h30, no Mineirão, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O time mineiro está na 14ª posição, com 11 pontos, quatro a menos do que o Avaí, nono com 15 e em busca de se aproximar do G4. A Raposa, que teve a semana “cheia” para treinar, tenta mais uma vez iniciar uma reação no campeonato para acabar com o incômodo de nunca ter conseguido entrar no G4 da Série B. Já são 50 rodadas desde 2020 que o time celeste sequer figurou entre os quatro melhores da competição. O técnico Mozart Santos relacionou Eduardo Brock, que se recuperou de lesão, e Marco Antônio, que não vinha sendo aproveitado. Os volantes Adriano e Matheus Barbosa não jogarão. Adriano é ausência para acompanhar o nascimento da filha, enquanto Barbosa está de fora por força de contrato, já que ainda é jogador do Avaí. Ramon, Raúl Cáceres, Henrique e Geovane seguem em tratamento no departamento médico do time azul. Mozart também não estará no banco de reservas. Ele cumprirá suspensão pela expulsão diante do Botafogo. O auxiliar Denis Iwamura comandará a equipe.