Cruzeiro x Avaí. Onde assistir, prováveis times e desfalques

Cruzeiro e Avaí entram em campo neste sábado, 17 de julho, às 16h30, no Mineirão, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O time mineiro está na 14ª posição, com 11 pontos, quatro a menos do que o Avaí, nono com 15 e em busca de se aproximar do G4. A Raposa, que teve a semana “cheia” para treinar, tenta mais uma vez iniciar uma reação no campeonato para acabar com o incômodo de nunca ter conseguido entrar no G4 da Série B. Já são 50 rodadas desde 2020 que o time celeste sequer figurou entre os quatro melhores da competição. O técnico Mozart Santos relacionou Eduardo Brock, que se recuperou de lesão, e Marco Antônio, que não vinha sendo aproveitado. Os volantes Adriano e Matheus Barbosa não jogarão. Adriano é ausência para acompanhar o nascimento da filha, enquanto Barbosa está de fora por força de contrato, já que ainda é jogador do Avaí. Ramon, Raúl Cáceres, Henrique e Geovane seguem em tratamento no departamento médico do time azul. Mozart também não estará no banco de reservas. Ele cumprirá suspensão pela expulsão diante do Botafogo. O auxiliar Denis Iwamura comandará a equipe.
No lado do Avaí, Claudinei Oliveira terá volta do lateral Edílson, mas não terá Jonathan, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Getúlio volta aparecer entre os 11 titulares, no ataque do Leão. FICHA TÉCNICA DA PARTIDACRUZEIRO x AVAÍData: 17 de julho de 2021Horário: 16h30 (de Brasília)Local: Estádio Mineirão, Belo Horizonte (MG)Árbitro: Alisson Sidnei Furtado(TO)Assistentes: Fábio Pereira e Cipriano da Silva Sousa (Ambos do TO)Onde assistir: PremiereOnde acompanhar: Tempo Real LANCE, Itatiaia FM e Super FM CRUZEIRO (Técnico: Denis Iwamura)Fábio; Norberto, Léo Santos, Rhodolfo e Jean Victor; Lucas Ventura, Rômulo (Giovanni) e Marcinho; Airton (Wellington Nem), Bruno José e Marcelo Moreno. Desfalques: Ramon, Raúl Cáceres, Henrique e Geovane (lesionados), Adriano (vai acompanhar o nascimento da filha), Mozart Santos (suspenso) e Matheus Barbosa (não joga por força de contrato) AVAÍ (Técnico: Claudinei Oliveira)Gledson; Edílson, Betão, Rafael Pereira e Diego Renan; Bruno Silva, Wesley Soares e Lourenço; Copete, Vinícius Leite e Getúlio. Desfalque: Jonathan(suspenso)