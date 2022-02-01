Cruzeiro x América-MG. Onde assistir, prováveis times e desfalques

Cruzeiro e América-MG fazem o primeiro clássico do ano em Minas Gerais pela terceira rodada do Campeonato Mineiro. O duelo será às 21h30, no Mineirão. Será o primeiro grande teste das duas equipes, que ainda estão em ritmo de preparação para a temporada e estão com os times mais “presos” na parte física e técnica. A Raposa busca manter a liderança da competição, está com seis pontos, enquanto o Coelho, com três, ocupa a quarta posição, fechando o G4, tenta assumir a ponta ao lado do time azul. Neste confronto, os dois treinadores, Paulo Pezzolano, da Raposa, e Marquinhos Santos, do Coelho, deverão ter formações mais fortes, para não deixar escapar os três pontos neste começo de temporada. FICHA TÉCNICA DA PARTIDA CRUZEIRO x AMÉRICA-MG Data: 2 de fevereiro de 2022Horário: 2130h(de Brasília)Local:Mineirão, Belo Horizonte (MG)Árbitro: Ricardo Marques RibeiroAssistentes: Felipe Alan da Costa e Marcyano da Silva VicenteOnde assistir: O Tempo SportsOnde seguir: Tempo Real LANCE, Itatiaia FM e Super FM Cruzeiro (Técnico:Paulo Pezzolano)