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Cruzeiro x América-MG. Onde assistir, prováveis times e desfalques

Raposa e Coelho fazem o primeiro clássico mineiro na temporada 2022. Será o primeiro teste forte das duas equipes para medir como estão de fato...

Publicado em 01 de Fevereiro de 2022 às 20:50

LanceNet

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Publicado em 

01 fev 2022 às 20:50
Cruzeiro e América-MG fazem o primeiro clássico do ano em Minas Gerais pela terceira rodada do Campeonato Mineiro. O duelo será às 21h30, no Mineirão. Será o primeiro grande teste das duas equipes, que ainda estão em ritmo de preparação para a temporada e estão com os times mais “presos” na parte física e técnica. A Raposa busca manter a liderança da competição, está com seis pontos, enquanto o Coelho, com três, ocupa a quarta posição, fechando o G4, tenta assumir a ponta ao lado do time azul. Neste confronto, os dois treinadores, Paulo Pezzolano, da Raposa, e Marquinhos Santos, do Coelho, deverão ter formações mais fortes, para não deixar escapar os três pontos neste começo de temporada. FICHA TÉCNICA DA PARTIDA CRUZEIRO x AMÉRICA-MG Data: 2 de fevereiro de 2022Horário: 2130h(de Brasília)Local:Mineirão, Belo Horizonte (MG)Árbitro: Ricardo Marques RibeiroAssistentes: Felipe Alan da Costa e Marcyano da Silva VicenteOnde assistir: O Tempo SportsOnde seguir: Tempo Real LANCE, Itatiaia FM e Super FM Cruzeiro (Técnico:Paulo Pezzolano)
Rafael Cabral; Rômulo, Mateus Silva (Eduardo Brock, aos 15’-2ºT), Sidnei e Rafael Santos; Lucas Ventura (Oliveira, aos 16’-2ºT), Filipe Machado e Marco Antônio (João Paulo, aos 16’-2ºT), Bruno José, Vitor Leque (Waguininho, aos 22’-2ºT) e Edu (Thiago, aos 34’-2ºT) Desfalques: nenhum América-MG (Técnico:Marquinhos Santos)
Jori; Patric, Éder, Iago Maidana e João Paulo (Arthur); Zé Ricardo, Juninho, Rodriguinho (Alê ), Felipe Azevedo (Adyson ), Carlos Alberto ( Henrique Almeida ) e Wellington Paulista (Gustavo)Desfalques: nenhum
Crédito: Asduasequipesfarãooprimeirograndetestedatemporada2022-(BrunoHaddad/Cruzeiro

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