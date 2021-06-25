Cruzeiro vence o Vasco e deixa a zona de rebaixamento da Série B

O Cruzeiro venceu o Vasco de virada e deixou a zona de rebaixamento da Série B Crédito: Bruno Haddad/Cruzeiro

No Mineirão, o Cruzeiro venceu o Vasco por 2 a 1, de virada, pela sexta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Morato abriu o placar para os visitantes, mas Matheus Barbosa marcou duas vezes para os donos da casa. Com o triunfo, a equipe celeste deixou o Z4 e agora tem sete pontos. O Cruz-Maltino, por sua vez, permanece com 7, na décima colocação. Ambas as equipes estão a três pontos do G4 da competição.

Na próxima rodada, o Vasco encara o Brusque, domingo, às 21h, em São Januário. O Cruzeiro, por sua vez, visita o CSA, no Rei Pelé, também no domingo, às 20h30.

DO SUSTO A CELEBRAÇÃO

O jogo começou bem disputado, com as duas equipes buscando o ataque e tendo chance de abrir o placar. Após escanteio cobrado na área, Felipe Augusto apareceu livre, entre os zagueiros, e cabeceou rente à trave esquerda, dando um susto na defesa vascaína. Mas o Cruz-Maltino reagiu e abriu o marcador. Após jogada de Marquinho Gabriel, Bruno Gomes dividiu, e a bola sobrou para Morato. O atacante bateu, e a bola desviou em Ramon enganando Fábio.

VIRADA

Logo depois do gol, o Cruzeiro teve uma chance com Marcinho, que finalizou de fora da área e quase enganou Lucão. Os mineiros em seguida se aproveitaram de um dos problemas crônicos do Vasco na temporada: a bola aérea. Em mais um escanteio, Sóbis desviou de cabeça e enganou a defesa, deixando Matheus Barbosa fechar na segunda trave e empatar.

Com o empate, os donos da casa passaram a comandar as ações e finalizar com mais frequência. Até que em uma falha na saída de bola, a equipe dirigida por Mozart Sousa construiu uma boa jogada com Felipe Augusto pela esquerda, que cruzou para trás, e Matheus Barbosa sozinho estufou a rede e virou a partida para o Cruzeiro.

EXPULSÕES

O jogo estava quente e muito intenso no meio de campo. Até que Bruno Gomes e Rômulo se estranharam, e o volante vascaíno encarou e deu uma leve cabeçada no adversário. O zagueiro Paulo correu para separar e empurrou o camisa 23 do Cruz-Maltino e ambos foram expulsos pelo árbitro Vinícius Gonçalves Dias Araújo.

No fim do primeiro tempo, o Vasco levou perigo à meta de Fábio com dois chutes de fora da área. No primeiro deles, Cano roubou a bola e soltou a bomba que passou bem perto. No lance seguinte, o jovem Riquelme arriscou de longe e obrigou o arqueiro celeste a fazer uma boa defesa por cima,. Com isso, os mineiros terminaram a primeira etapa à frente no placar.

MEXIDAS

Na etapa final, apesar das expulsões, o Vasco necessitava avançar em busca do empate. Só que a primeira finalização da equipe só aconteceu aos 14, de fora da área, com Marquinhos Gabriel. Porém, a pressão do Cruz-Maltino não surtia efeito, e a equipe apenas rondava a defesa do Cruzeiro. Ao ver que perdia terreno, Mozart Sousa decidiu trocar quatro jogadores, e mais organizado, segurava o jogo.

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