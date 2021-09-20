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Cruzeiro vence clássico contra o Atlético-MG pela Copa Brasil WLegends

A Raposa contou com grande atuação do goleiro Gleyson para superar o rival no duelo de ídolos do passado...
LanceNet

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Publicado em 

20 set 2021 às 18:34

Publicado em 20 de Setembro de 2021 às 18:34

Crédito: O time máster da Rapos superou o Galo no clássico de ídolos do passado-(Divulgação/W Legends
O Cruzeiro venceu a equipe do Atlético-MG por 3 a 0 na estreia das duas equipes pela Copa Brasil WLegends de Futebol Master, em confronto realizado neste sábado (18), em Ipatinga (MG). Os torcedores puderam acompanhar grandes jogadores que fizeram história pelas duas equipes mineiras, com destaque para Ricardinho, maior vencedor com a camisa do Cruzeiro, com 15 títulos, e Mancini, tri-campeão mineiro pelo Galo e com vasta carreira internacional e passagem pela Seleção Brasileira.
O confronto começou agitado, logo no primeiro minuto de jogo, Ricardinho bateu uma falta perigosa a favor do Cruzeiro, forçando a defesa do goleiro Everaldo. Três minutos depois a equipe celeste abriu o placar com gol marcado por Sandro. A Raposa seguiu pressionando e aos 15 minutos acertou uma bola no travessão. O Galo esboçou reação, mas parou na grande atuação do goleiro Gleyson.
Aos 11 minutos do segundo tempo, o Cruzeiro ampliou sua vantagem com um gol anotado por Weldon. O Atlético seguiu buscando o gol, mas Gleyson, em manhã inspirada, não deixou passar nada e consolidou sua atuação como um dos destaques da partida. Aos 32, Ceará acertou um chute forte de fora da área e marcou o terceiro do Cruzeiro, fechando o placar e fazendo a alegria do torcedor celeste presente no estádio. No outro jogo do dia, o Vitória, venceu o Bahia por 3 a 0 em jogo realizado no Barradão, em Salvador.
As próximas partidas acontecerão em Porto Alegre, no dia 25 de setembro, entre Internacional x Goiás, às 11h, e Grêmio x Coritiba, às 13h, sempre com transmissão do Sportv.
Os times mineiros retornam ao gramado para as segundas e decisivas partidas acontecerão nos dias 2 de outubro, O Atlético/MG e Fluminense se enfrentam em busca de recuperação, enquanto Botafogo e Cruzeiro jogam em busca da classificação para a próxima fase.
Sobre a competição:
A Copa Brasil WLegends 2021 é organizada pela World Legends, empresa que promove eventos de futebol master ao redor do mundo trazendo de volta aos campos craques que já penduraram as chuteiras. Nos últimos campeonatos organizados, foram mais de 2 milhões de espectadores acompanhando lendas que fizeram história em seus times e seleções competindo novamente.
Uma equipe de cada grupo avança às quartas de final, que acontecerão de 30 de outubro a 20 de novembro, sempre aos sábados. As semifinais estão marcadas para 27 de novembro e 4 de dezembro e a grande final acontece no dia 11 de dezembro, com sedes indefinidas. O torneio, que tem como embaixadores os ex-jogadores Somália, do Grêmio, e Maurinho, do Cruzeiro, está sendo transmitido pelo SporTV.

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