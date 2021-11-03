Cruzeiro vai 'quebrado' para o duelo com o Londrina e não terá Eduardo Brock, Moreno, Sobis e Bruno José

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O Cruzeiro segue sua preparação para o duelo de sexta-feira, 5 de novembro, contra o Londrina, pela Série B do Brasileirão. O time azul não terá o atacante Marcelo Moreno, que foi convocado para a seleção boliviana para a disputa das Eliminatórias da Copa do Mundo.

Confira a classificação da Série B Além de Moreno, a Raposa não terá três jogadores muito utilizados por Vanderlei Luxemburgo: Eduardo Brock, Rafael Sobis e Bruno José. O trio está com Covid-19 e não está trabalhando com o restante do elenco.- O Cruzeiro comunica que os atletas Bruno José, Eduardo Brock e Rafael Sóbis tiveram resultados inconclusivos nos testes de Covid-19 realizados por todo o elenco e comissão técnica, nesta quarta-feira, na Toca da Raposa II.

Os três jogadores encontram-se assintomáticos e repetiram os exames PCR, cujos resultados estão previstos para esta quinta-feira. Preventivamente, os atletas já cumprem protocolo de isolamento e mantêm comunicação permanente com o Departamento Médico do Clube.Todos os demais integrantes da comissão técnica e atletas tiveram resultados negativos para a testagem-dizia a nota do clube à imprensa.