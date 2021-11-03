Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Cruzeiro vai 'quebrado' para o duelo com o Londrina e não terá Eduardo Brock, Moreno, Sobis e Bruno José
futebol

Cruzeiro vai 'quebrado' para o duelo com o Londrina e não terá Eduardo Brock, Moreno, Sobis e Bruno José

Brock, Sobis e Bruno José estão com Covid-19. Moreno vai para a seleção boliviana. O time ainda não contará com Léo Santos e Matheus Pereira diante do Tubarão...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 nov 2021 às 17:13

Publicado em 03 de Novembro de 2021 às 17:13

Crédito: Reprodução/Premiere
O Cruzeiro segue sua preparação para o duelo de sexta-feira, 5 de novembro, contra o Londrina, pela Série B do Brasileirão. O time azul não terá o atacante Marcelo Moreno, que foi convocado para a seleção boliviana para a disputa das Eliminatórias da Copa do Mundo.
Confira a classificação da Série B Além de Moreno, a Raposa não terá três jogadores muito utilizados por Vanderlei Luxemburgo: Eduardo Brock, Rafael Sobis e Bruno José. O trio está com Covid-19 e não está trabalhando com o restante do elenco.- O Cruzeiro comunica que os atletas Bruno José, Eduardo Brock e Rafael Sóbis tiveram resultados inconclusivos nos testes de Covid-19 realizados por todo o elenco e comissão técnica, nesta quarta-feira, na Toca da Raposa II.
Os três jogadores encontram-se assintomáticos e repetiram os exames PCR, cujos resultados estão previstos para esta quinta-feira. Preventivamente, os atletas já cumprem protocolo de isolamento e mantêm comunicação permanente com o Departamento Médico do Clube.Todos os demais integrantes da comissão técnica e atletas tiveram resultados negativos para a testagem-dizia a nota do clube à imprensa.
Dúvida e desfalques certos Além do quarteto, o técnico Vanderlei Luxemburgo ainda não sabe se poderá contar com o volante Marco Antônio, que não participou das atividades com o grupo esta semana por causa de uma entorse no tornozelo direito. O atleta fez trabalhos internos. Outra ausência certa é do lateral-esquerdo Matheus Pereira. Ele está no departamento médico após fraturar o cotovelo. O zagueiro Léo Santos também está fora. Ele recebeu o terceiro cartão amarelo e cumprirá suspensão. O mais provável é que Ramon retorne a vaga.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

cruzeiro
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Instituto Ponte reúne empresários do ES e do país no Ponte Day em São Paulo
Imagem de destaque
As novas tecnologias de segurança contra fraudes em concursos
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 12/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados