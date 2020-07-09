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Cruzeiro vai comemorar centenário durante a disputa da Série B

Com o calendário do Brasileirão divulgada pela CBF, a Raposa passará o seu aniversário de 100 anos ainda jogando a segunda divisão, um temor do seu torcedor...
LanceNet

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Publicado em 

09 jul 2020 às 18:52

Publicado em 09 de Julho de 2020 às 18:52

Crédito: Lucas Figueiredo/CBF
A torcida do Cruzeiro e dos outros clubes que jogarão O Brasileirão das quatro divisões ficaram sabendo como será o calendário de jogos. Para a Raposa, a temporada nacional em busca de voltar à elite começa em 8 de agosto e vai até 30 de janeiro de 2021. A mudança no torneio teve como grande motivo a paralisação mundial do esporte por conta da Pandemia do novo coronavírus. Com esse cenário e o calendário, o time mineiro vai comemorar seus 100 anos, em 2 de janeiro de 2021, durante a disputa da segunda divisão, algo que certamente não irá agradar ao seu torcedor.

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