Cruzeiro vai comemorar centenário durante a disputa da Série B

A torcida do Cruzeiro e dos outros clubes que jogarão O Brasileirão das quatro divisões ficaram sabendo como será o calendário de jogos. Para a Raposa, a temporada nacional em busca de voltar à elite começa em 8 de agosto e vai até 30 de janeiro de 2021. A mudança no torneio teve como grande motivo a paralisação mundial do esporte por conta da Pandemia do novo coronavírus. Com esse cenário e o calendário, o time mineiro vai comemorar seus 100 anos, em 2 de janeiro de 2021, durante a disputa da segunda divisão, algo que certamente não irá agradar ao seu torcedor.