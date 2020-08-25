futebol

Cruzeiro terá oito desfalques para o duelo contra CRB

A Raposa tem problemas com jogadores machucados e que não podem jogar a Copa do Brasil. O clube convocou o atacante Airton para compor o grupo em Maceió...

Publicado em 25 de Agosto de 2020 às 16:46

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 ago 2020 às 16:46
Crédito: A Raposa já havia convocado Marco Antônio e Adriano para se juntar ao elenco e teve de buscar também o atacante Airton-(Gustavo Aleixo/Cruzeiro
O Cruzeiro teve de buscar mais um atleta para compor o seu grupo em Maceió, onde enfrentará nesta quarta-feira, 26 de agosto, o CRB, pela terceira fase da Copa do Brasil. O atacante Airton se juntou ao elenco celeste, pois o técnico Enderson Moreira já terá oito desfalques certos para o duelo diante dos alagoanos.
Airton, que foi contratado na última semana junto a Inter de Limeira, assinando contrato até o fim de 2023, poderá ter sua primeira chance com a camisa do Cruzeiro. O time azul já havia buscado em BH dois jogadores para compor o grupo na capital das Alagoas: o volante Adriano e o meia Marco Antônio.
A temporada de Airton começou na Inter de Limeira, disputando o Paulistão, onde fez 11 jogos, dando duas assistências na competição. Ele foi criado na base do Palmeiras, onde fez sucesso com 55 gols e 48 assistências em 147 jogos nos times de baixo do Verdão. Enderson Moreira tem oito desfalques por problemas físicos e por alguns jogadores não poderem mais jogar a Copa do Brasil: o lateral-esquerdo Patrick Brey, o volante Henrique, os meias Claudinho e Régis e o atacante Arthur Caike já disputaram a competição por outras equipes. Já o volante Jean e os atacantes Marcelo Moreno e Stênio estão machucados.
Após a chegada de Airton, o treinador celeste terá à disposição os seguintes atletas: os goleiros Lucas França e Vitor Eudes; o lateral-esquerdo João Lucas; os zagueiros Ramon e Manoel; os volantes Filipe Machado e Adriano; o meia Marco Antônio; e os atacantes Judivan e Roberson. O Cruzeiro, que precisa vencer por três gols de diferença para seguir na Copa do Brasil, deve ir à campo com:Fábio; Raúl Cáceres, Léo, Cacá e Giovanni; Jadsom e Ariel Cabral; Riquelmo, Maurício e Welinton; Thiago

