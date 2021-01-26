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Cruzeiro terá Célio Lúcio no comando do time para o duelo com o Paraná

O auxiliar fixo do clube ficará à frente da equipe para o último compromisso na Série B. Ele não terá Fábio, Airton e Ramon, suspensos...

Publicado em 26 de Janeiro de 2021 às 18:25

LanceNet

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Publicado em 

26 jan 2021 às 18:25
Crédito: Célio Lúcio vai comandar o Cruzeiro no derradeiro compromisso do time na Série B, sexta-feira, contra o Paraná-(Gustavo Aleixo/Cruzeiro
O Cruzeiro fez o seu primeiro treino sem Felipão, que anunciou sua saída do clube na segunda-feira, 25 de janeiro. Quem comandou as atividades foi o auxiliar fixo do clube, o ex-zagueiro Célio Lúcio. Ainda sem definir quem comandará o clube na temporada 2021, a Raposa se prepara para o último compromisso na Série B, contra o Paraná, em Curitiba, sexta-feira, 29 de janeiro.
CONFIRA COMO ESTÁ A CLASSIFICAÇÃO DA SÉRIE B ANTES DA ÚLTIMA RODADA Célio Lúcio não terá o goleiro Fábio, expulso contra o Náutico, além de Ramon e Airton, suspensos pelo terceiro cartão amarelo. Vitor Eudes, Cacá e Welinton devem ser os substitutos diante do time paranista, já rebaixado à terceira divisão.
A novidade foi o retorno do atacante Thiago, que se recuperou da Covid-19 e está liberado para os treinos. O Cruzeiro deverá ter em campo na sexta-feira a seguinte formação: Vitor Eudes, Raul Cáceres, Cacá, Manoel e Matheus Pereira; Adriano, Filipe Machado e Giovanni; Welinton, Rafael Sobis e Willian Pottker.

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