Cruzeiro terá Célio Lúcio no comando do time para o duelo com o Paraná

Crédito: Célio Lúcio vai comandar o Cruzeiro no derradeiro compromisso do time na Série B, sexta-feira, contra o Paraná-(Gustavo Aleixo/Cruzeiro

O Cruzeiro fez o seu primeiro treino sem Felipão, que anunciou sua saída do clube na segunda-feira, 25 de janeiro. Quem comandou as atividades foi o auxiliar fixo do clube, o ex-zagueiro Célio Lúcio. Ainda sem definir quem comandará o clube na temporada 2021, a Raposa se prepara para o último compromisso na Série B, contra o Paraná, em Curitiba, sexta-feira, 29 de janeiro.

CONFIRA COMO ESTÁ A CLASSIFICAÇÃO DA SÉRIE B ANTES DA ÚLTIMA RODADA Célio Lúcio não terá o goleiro Fábio, expulso contra o Náutico, além de Ramon e Airton, suspensos pelo terceiro cartão amarelo. Vitor Eudes, Cacá e Welinton devem ser os substitutos diante do time paranista, já rebaixado à terceira divisão.