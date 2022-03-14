Cruzeiro terá a volta de Edu mas fica sem Filipe Machado para o duelo com o Tuntum pela Copa do Brasil

O Cruzeiro já tem a lista de relacionados para a partida contra o Tuntum, do Maranhão, na quarta-feira, 16 de março, às 20h30 (de Brasília), pela segunda fase da Copa do Brasil.

O time azul vai levar 21 jogadores e contará com o retorno do atacante Edu, artilheiro da equipe na temporada, com seis gols. Ele foi poupado na goleada de 5 a 1 sobre o Pouso Alegre por conta choque, de cabeça, com o goleiro Everson, no clássico diante do Atlético-MG, no dia 6 deste mês.Edu precisou ser retirado de ambulância do Mineirão, passou por exames, mas nada grave foi constatado.

Se Edu retorna, o volante Filipe Machado não viaja com a delegação. Segundo a assessoria de comunicação do Cruzeiro, o jogador está com um incomodo no joelho direito e será poupado pelo técnico Paulo Pezzolano. Giovanni segue de fora, se recuperando de lesão na coxa direita.

O provável o Cruzeiro deve ter: Rafael Cabral; Rômulo, Lucas Oliveira, Eduardo Brock e Rafael Santos; Willian Oliveira, Pedro Castro, João Paulo e Daniel Júnior; Waguinho e Edu.

Outra novidade é o zagueiro Wagner Leonardo, anunciado como reforço do Cruzeiro, no sábado passado. Ele viajou com a delegação rumo a Teresinae ficará à disposição de Pezzolano.

O confronto diante do Tuntum é valido pel a segunda fase da Copa do BRasil. O duelo será em jogo único e vale vaga na terceira fase da competição nacional. Em caso de empate no tempo normal, a definição do classificado será nos pênaltis. Quem passar de fase vai receber R$ 1,9 milhão de premiação.