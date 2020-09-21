Cruzeiro tenta trazer Zé Eduardo, que está emprestado ao América-RN, para reforçar o seu ataque

Punido pela FIFA, que proibiu o Cruzeiro de registrar jogadores por um débito não quitado com o Zorya-UCR, o time mineiro tem buscado alternativa para reforçar o seu elenco com atletas do clube emprestados a outras equipes.
E, a Raposa pode buscar o atacante Zé Eduardo, que está atuando pelo América-RN, emprestado pela equipe mineira. O jogador já fez quatro gols em cinco jogos com a camisa do time potiguar.
A informação foi inicialmente divulgada pela TV Assembleia, do Rio Grande do Norte, e confirmada pelo L!. A procura pelo jogador, de 21 anos, foi feita pelo diretor técnico Deivid, segundo o pai de Zé Eduardo. Apesar do interesse cruzeirense em Zé Eduardo, o América-RN terá que concordar com a liberação do seu atual contrato, que vai até o fim do ano. O atacante está disputando a Série D pelo time e Natal. O time azul pode oferecer outros jogadores para compensar uma vinda de Zé Eduardo, segundo o site Superesportes. Zé Eduardo chegou ao Cruzeiro em 2019, para jogar pelo sub-20, após se destacar pelo Visão Celeste. Sem chances no profissional foi emprestado para o Villa Nova, para a disputa do Campeonato Mineiro, marcando cinco gols no certame estadual, o que chamou a atenção do América-RN.