Cruzeiro se impõe, goleia o Sergipe e se classifica na Copa do Brasil para encarar o Tuntum, do Maranhão

Com um segundo tempo sólido, o Cruzeiro goleou o Sergipe por 5 a 0, gols de Edu, João Paulo, Thiago, Vitor Roque, duas vezes, nesta quarta-feira, 23 de fevereiro, pela primeira fase da Copa do Brasil. O time mineiro terá como próximo adversário, o Tuntum, do Maranhão, que derrotou o Volta Redonda. O duelo ainda não tem data definida. A equipe de Paulo Pezzolano mostrou força ofensiva, melhor qualidade técnica, mereceu o resultado e ganha confiança para o maior desafio da equipe na temporada até aqui, que será o clássico contra o Atlético-MG, no dia 9 de março. O placar foi construído todo no segundo tempo, com uma postura mais agressiva, sem dar chances ao rival de ameaçar a meta estrelada. Assim, o Cruzeiro terá 14 dias de preparação com tranquilidade até encarar o maior rival. O resultado garantiu mais R$ 1,5 milhão ao clube pela passagem de fase. Defesa ainda instávelApesar da superioridade e melhor qualidade técnica ante do Sergipe, a defesa do Cruzeiro segue tendo dificuldades em bolas alçadas na área, permitindo alguns bons momentos para os adversários. E, contra o time sergipano, a defesa azul teve momentos instáveis, que podem ser “fatais” contra ataques mais poderosos, como o do rival Atlético-MG, próximo rival. Edu, o homem-golFoi o sexto gol do artilheiro em oito jogos com a camisa azul. Ele abriu o caminho para a classificação da Raposa em Aracaju. Será arma importante no clássico contra o Galo, pelo Mineiro.João Paulo e Thiago confirmaram a vaga A equipe mineira soube se impor nos momentos mais corridos do jogo, usou bem as qualidades de seus jogadores e com dois belos gols, de João Paulo e Thiago, a Raposa se garantiu na próxima fase contra o Tuntum, do Maranhão. Vitor Roque brilha e começa a chamar a atenção Com três gols em quatro jogos, o oportunismo de Vitor Roque, que marcou duas vezes contra o Sergipe, já começa a ganhar destaque no time azul, assim como Ronaldo, que iniciou sua carreira brilhante, aos 16 anos. Próximos jogos O Cruzeiro volta a campo só no dia 9 de março, no clássico contra o Atlético-MG, às 18h, no Mineirão, pela 9ª rodada do Campeonato Mineiro. Já o Sergipe encara o Botafogo-PB, na quarta-feira, 2, às 19h30, no Almeidão, pela Copa do Nordeste. FICHA TÉCNICA DA PARTIDA SERGIPE 0 X 5 CRUZEIRO Data: 23 de fevereiro de 2022Horário: 21h30(de Brasília)Local: Independência, Belo Horizonte (MG)Árbitro: Douglas Schwengber da Silva (RS)Assistentes: Leirson Peng Martins e Lucio Beiersdorf Flor (Ambos do RS)Gols: Edu, aos 6’-2ºT (0-1), João Paulo, aos 23’-2ºT(0-2), Thiago, aos 27’-2ºT(0-3), Vitor Roque, aos 38’-2ºT(0-4), Vitor Roque, aos 41’-2ºT(0-5) Cartões amarelos: Mateus Silva (SER), Sílvio (SER) Cartões vermelhos: Sergipe (Técnico:Daniel Neri)
João Gabriel; Márcio Lima (Sílvio, aos 12’-2ºT), Alexandre Lazarini, Wendel e Gilmar; Diego Aragão, Mateus Silva (Everton Ageu, aos 14’-1ºT), Doda (Fabiano, aos 25’-2ºT) e Caio Wilker,; Hiago (Kaio Felipe, aos 25’-2ºT) e Matheus de Paula (Adaílson, aos 12’-2ºT) Cruzeiro (Técnico:Paulo Pezzolano)
Rafael Cabral; Rômulo, Lucas Oliveira, Eduardo Brock e Rafael Santos; Willian Oliveira, Filipe Machado(Pedro Castro, aos 15’-2ºT), João Paulo (Fernando Canesin, aos 33’-2ºT), Giovanni(Matheus Bidu, aos 15’-2ºT) e Waguininho (Vitor Roque-intervalo); Edu (Thiago, aos 22’-2ºT)