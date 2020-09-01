Cruzeiro se aproxima de um acerto para ter William Pottker

O Cruzeiro está se aproximando de mais um reforço para o ataque celeste. A Raposa pode anunciar em breve o acerto com o atacante William Pottker, que está no Internacional.
A negociação está encaminhada, mas para ser totalmente concretizada, o Colorado quer uma compensação financeira para liberar o jogador. Outra possibilidade é haver uma troca de atletas, desde que interesse ao time gaúcho. A vinda de Pottker pode ser por empréstimo ou em definitivo para a Raposa conforme publicou o Globoesporte.com e confirmado pelo L!. A ida do Cruzeiro para Porto Alegre, caminho para Pelotas onde joga contra o Brasil, nesta quarta-feira, 2 de setembro, pela Série B, acelerou as conversas entre os dois clubes. William Pottker se recupera de uma lesão muscular na coxa direita e não está jogando. A sua saída para o Cruzeiro não será inviabilizada, caso os clubes se entendam, mesmo com o Inter tendo poucos jogadores para a posição, devido a lesão de Paolo Guerrero, que só volta no ano que vem.
Pottker não tem sido muito querido pelo torcedor do Internacional nos últimos tempos, criando um cenário para uma saída. Recentemente ele foi oferecido para o Botafogo, em troca de Pedro Raul, mas não houve interesse dos cariocas. O atacante tem características de centroavante e também pode jogar pelos lados do campo, o que pode aumentar as opções de Enderson Moreira para montar seu ataque, pouco produtivo neste momento na Série B.