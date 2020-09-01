Cruzeiro se aproxima de um acerto para ter William Pottker

A negociação está encaminhada, mas para ser totalmente concretizada, o Colorado quer uma compensação financeira para liberar o jogador. Outra possibilidade é haver uma troca de atletas, desde que interesse ao time gaúcho. A vinda de Pottker pode ser por empréstimo ou em definitivo para a Raposa conforme publicou o Globoesporte.com e confirmado pelo L!. A ida do Cruzeiro para Porto Alegre, caminho para Pelotas onde joga contra o Brasil, nesta quarta-feira, 2 de setembro, pela Série B, acelerou as conversas entre os dois clubes. William Pottker se recupera de uma lesão muscular na coxa direita e não está jogando. A sua saída para o Cruzeiro não será inviabilizada, caso os clubes se entendam, mesmo com o Inter tendo poucos jogadores para a posição, devido a lesão de Paolo Guerrero, que só volta no ano que vem.