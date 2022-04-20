Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Cruzeiro sai na frente, mas leva virada do Remo no duelo de ida da 3ª fase da Copa do Brasil
futebol

Cruzeiro sai na frente, mas leva virada do Remo no duelo de ida da 3ª fase da Copa do Brasil

Com resultado, Leão assegura vantagem do empate no duelo da volta, em maio, no Mineirão, para avançar de fase...

Publicado em 19 de Abril de 2022 às 23:45

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 abr 2022 às 23:45
O Remo fez a alegria da torcida que compareceu ao Baenão na noite desta terça-feira, em Belém, no Pará, e derrotou o Cruzeiro de virada por 2 a 1, abrindo vantagem na eliminatória válida pela 3º fase da Copa do Brasil. O próximo jogo será no Mineirão, no dia 11 de maio, e um empate classifica o Leão à fase seguinte.
>>> VEJA A TABELA DE CLASSIFICAÇÃO DA SÉRIE BRodolfo abriu o placar para a Raposa, mas William Oliveira, contra, e Daniel Oliveira garantiram o triunfo dos donos da casa. O Cruzeiro ainda perdeu um pênalti, após cobrança ruim de João Paulo, defendida por Vinicius.
De qualquer forma, o time treinado por Paulo Pezzolano pode se sentir prejudicado pela arbitragem de Marcelo Lima de Henrique. Sem VAR na Copa do Brasil, os dois gols do Remo não foram revisados, o que daria à arbitragem a possibilidade de ver uma falta em Willian Oliveira no primeiro gol e o impedimento duplo do Leão no segundo.
Agora, o Cruzeiro volta a campo contra o Tombense, no sábado, em Muriaé, pela Série B do Brasileirão. No mesmo dia, o Remo enfrenta o São José, pela Série C, em casa.
FICHA TÉCNICA DA PARTIDAREMO 2 X1 CRUZEIRO Data: 19 de abril de 2022Horário: 21h30 (de Brasília)Local: Baenão, Belém (PA)Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (CE)Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira e Renan Aguiar da Costa (ambos do CE)Gols: Rodolfo, aos 20’-2ºT(0-1), Willian Oliveira, contra, aos 27’-2ºT(1-1), Daniel Felipe, aos 32’-2ºT(2-1)Cartões amarelos: Miticov (CRU), Renan (REM), Anderson Uchoa (REM), João Paulo (CRU)Cartões vermelhos: REMO (Técnico: Paulo Bonamigo)
Vinícius; Ricardo Luiz, Daniel Felipe, Marlon e Leonan (Renan Castro, aos 37’-2ºT); Anderson Uchôa, Paulo Curuá (Marciel, aos 33’-2ºT) e Erick Flores (Felipe Gedoz, aos 10’-2ºT); Bruno Alves, Fernandinho (Ronald, aos 10’-2ºT) e Brenner (Vanílson, aos 34’-2ºT). CRUZEIRO (Técnico: Paulo Pezzolano)
Rafael Cabral; Rômulo, Lucas Oliveira, Zé Ivaldo e Rafael Santos (Matheus Bideu, aos 29’-2ºT); Willian Oliveira (Adriano, aos 29’-2ºT), Miticov (Pedro Castro-intervalo) e João Paulo; Waguininho (Daniel júnior-intervalo), Jajá (Marcelinho, aos 37’-2ºT) e Rodolfo
Crédito: O Remo derrotou o Cruzeiro na noite desta terça-feira pela Copa do Brasil (Foto: Samara Miranda/Remo

Este vídeo pode te interessar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados