Cruzeiro sai na frente, mas leva virada do Remo no duelo de ida da 3ª fase da Copa do Brasil

O Remo fez a alegria da torcida que compareceu ao Baenão na noite desta terça-feira, em Belém, no Pará, e derrotou o Cruzeiro de virada por 2 a 1, abrindo vantagem na eliminatória válida pela 3º fase da Copa do Brasil. O próximo jogo será no Mineirão, no dia 11 de maio, e um empate classifica o Leão à fase seguinte.
Rodolfo abriu o placar para a Raposa, mas William Oliveira, contra, e Daniel Oliveira garantiram o triunfo dos donos da casa. O Cruzeiro ainda perdeu um pênalti, após cobrança ruim de João Paulo, defendida por Vinicius.
De qualquer forma, o time treinado por Paulo Pezzolano pode se sentir prejudicado pela arbitragem de Marcelo Lima de Henrique. Sem VAR na Copa do Brasil, os dois gols do Remo não foram revisados, o que daria à arbitragem a possibilidade de ver uma falta em Willian Oliveira no primeiro gol e o impedimento duplo do Leão no segundo.
Agora, o Cruzeiro volta a campo contra o Tombense, no sábado, em Muriaé, pela Série B do Brasileirão. No mesmo dia, o Remo enfrenta o São José, pela Série C, em casa.
FICHA TÉCNICA DA PARTIDAREMO 2 X1 CRUZEIRO Data: 19 de abril de 2022Horário: 21h30 (de Brasília)Local: Baenão, Belém (PA)Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (CE)Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira e Renan Aguiar da Costa (ambos do CE)Gols: Rodolfo, aos 20’-2ºT(0-1), Willian Oliveira, contra, aos 27’-2ºT(1-1), Daniel Felipe, aos 32’-2ºT(2-1)Cartões amarelos: Miticov (CRU), Renan (REM), Anderson Uchoa (REM), João Paulo (CRU)Cartões vermelhos: REMO (Técnico: Paulo Bonamigo)
Vinícius; Ricardo Luiz, Daniel Felipe, Marlon e Leonan (Renan Castro, aos 37’-2ºT); Anderson Uchôa, Paulo Curuá (Marciel, aos 33’-2ºT) e Erick Flores (Felipe Gedoz, aos 10’-2ºT); Bruno Alves, Fernandinho (Ronald, aos 10’-2ºT) e Brenner (Vanílson, aos 34’-2ºT). CRUZEIRO (Técnico: Paulo Pezzolano)
Rafael Cabral; Rômulo, Lucas Oliveira, Zé Ivaldo e Rafael Santos (Matheus Bideu, aos 29’-2ºT); Willian Oliveira (Adriano, aos 29’-2ºT), Miticov (Pedro Castro-intervalo) e João Paulo; Waguininho (Daniel júnior-intervalo), Jajá (Marcelinho, aos 37’-2ºT) e Rodolfo