Cruzeiro sai atrás, mas evita derrota ao empatar com o Villa Nova em casa

Cruzeiro e Villa Nova empataram neste domingo, 20 de fevereiro, às 11h, por 2 a 2, gols de Vitor Roque e Edu para a Raposa, com Geovane, contra, e Wesley, anotando os gols do Leão do Bonfim no Independência, pela oitava rodada do Campeonato Mineiro. A Raposa segue líder da competição, com 19 pontos, ampliando sua vantagem ante aos rivais no confronto. Já o Leão, sétimo, com nove pontos na classificação geral, ainda sonha com vaga na Série D e nas semifinais. A Raposa entrou com uma equipa bem alterada em relação ao jogo contra o Uberlândia e demonstrou muita instabilidade defensiva, que foi bem aproveitado pelo Villa, que, além dos gols, criou algumas boas chances. A sorte do time celeste que Edu, artilheiro da equipe com quatro gols, virou o salvador da Raposa. Ele entrou no segundo tempo e em um falha da defesa do Villa, empatou o jogo e evitou a derrota celeste em casa. O Villa segue sendo o time com mais empates, chegando a sexto jogo do campeonato com uma igualdade no placar final. A equipe de Nova Lima fez um bom jogo e expôs as fragilidades da defesa azul, que terá o Sergipe pela Copa do Brasil no meio de semana. Próximos jogos Pelo Estadual, a Raposa volta a campo no dia 6 de março, quando faz o clássico contra o Atlético-MG, no Mineirão. O Villa, por sua vez, terá pela frente o América-MG, no sábado, 5, às 16h30, no Independência. O Cruzeiro terá antes, o Sergipe, fora de casa, pela Copa do Brasil, na quarta-feira, 23 de fevereiro. FICHA TÉCNICA DA PARTIDA CRUZEIRO 2 X2 VILLA NOVA Data: 20 de fevereiro de 2022Horário: 11h(de Brasília)Local: Independência, Belo Horizonte (MG)Árbitro: Antônio Márcio Pereira da SilvaAssistentes: Frederico Soares Vilarinho e Helen Aparecida Gonçalves AraújoGols: Geovane(contra), aos 16’-1ºT(0-1), Vitor Roque, aos 18’-1º(1-1), Wesley, aos 33’-1ºT(1-2), Edu, aos 14’-2ºT(2-2) Cartões amarelos: Kadu (VIL), Martin Varni(aux. Cruzeiro) Diego Landis(VIL), Willian Oliveira (CRU) Matheus Lima (Banco Villa), Edu (CRU) Cartão vermelho: Paulo Pezzolano (CRU) Cruzeiro (Técnico:Paulo Pezzolano)
Rafael Cabral; Geovane (Rômulo, aos 13’-2ºT), Eduardo Brock, Lucas Oliveira e Rafael Santos; Filipe Machado, Miticov, Willian Oliveira, Daniel Júnior (Giovanni, aos 13’-2ºT) e Fernando Canesin (João Paulo, aos 27’-2ºT); Vitor Roque (Thiago, aos 35’-2ºT) e Waguininho (Edu-intervalo) VILLA NOVA (Técnico: Bruno Pivetti)
Glaycon, Danilo Belão (Pedro Henrique, aos 11’-2ºT). Diego Landis , Kadu e Hipólito; Wesley (Sousa aos 11’-2ºT), Gustavo Crecci, Leandro Salino(Maurício Mucuri, aos 42’-2ºT) e Renan Mota; Thiago Mosquito e Branquinho (Bruninho, aos 30’-2ºT)