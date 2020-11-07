Cruzeiro reporta indisciplina de atletas do sub-20 e pune vários jogadores após jogo com a Chape

Crédito: Pedro Bicalho, que já esteve no grupo profissional, foi um dos atletas punidos pelo Cruzeiro-(Gustavo Aleixo/Cruzeiro

O Cruzeiro informou em seu site oficial, que houve quebra de disciplina por parte de vários jogadores da equipe sub-20, que gerou punições e até mesmo encerramento de contratos com o clube.

Segundo a Raposa, seis atletas se envolveram em um gravíssimo ato de indisciplina na cidade de Chapecó-SC, logo após a derrota sofrida para a Chapecoense, pelo Campeonato Brasileiro, na última quarta-feira, 4 de novembro de 2020. Porém, sem especificar quais foram os atos dos jogadores na cidade catarinense.

Os jogadores em questão são: Pedro Bicalho, Guilherme Liberato, Alexandre Jesus, Israel, Choco e Gustavo Medina. Guilherme Liberato, Alexandre Jesus e Israel já receberam advertências e foram punidos. Por possuírem vínculos mais extensos, os três atletas estão afastados até que a diretoria defina quais as demais providências serão tomadas.

Choco e Gustavo Medina, que possuíam contratos de empréstimos, serão devolvidos ao Alverca e à Ferroviária, seus respectivos clubes.