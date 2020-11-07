Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Cruzeiro reporta indisciplina de atletas do sub-20 e pune vários jogadores após jogo com a Chape
futebol

Cruzeiro reporta indisciplina de atletas do sub-20 e pune vários jogadores após jogo com a Chape

O clube comunicou que encerrou vínculos com três atletas e puniu outros três, sem especificar os motivos para tomar a postura com os jovens...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 nov 2020 às 17:47

Publicado em 07 de Novembro de 2020 às 17:47

Crédito: Pedro Bicalho, que já esteve no grupo profissional, foi um dos atletas punidos pelo Cruzeiro-(Gustavo Aleixo/Cruzeiro
O Cruzeiro informou em seu site oficial, que houve quebra de disciplina por parte de vários jogadores da equipe sub-20, que gerou punições e até mesmo encerramento de contratos com o clube.
Segundo a Raposa, seis atletas se envolveram em um gravíssimo ato de indisciplina na cidade de Chapecó-SC, logo após a derrota sofrida para a Chapecoense, pelo Campeonato Brasileiro, na última quarta-feira, 4 de novembro de 2020. Porém, sem especificar quais foram os atos dos jogadores na cidade catarinense.
Os jogadores em questão são: Pedro Bicalho, Guilherme Liberato, Alexandre Jesus, Israel, Choco e Gustavo Medina. Guilherme Liberato, Alexandre Jesus e Israel já receberam advertências e foram punidos. Por possuírem vínculos mais extensos, os três atletas estão afastados até que a diretoria defina quais as demais providências serão tomadas.
Choco e Gustavo Medina, que possuíam contratos de empréstimos, serão devolvidos ao Alverca e à Ferroviária, seus respectivos clubes.
Pedro Bicalho, ex-capitão da equipe, que tinha a responsabilidade de ser uma referência positiva para os seus companheiros de elenco dentro e fora de campo, passava por um processo de renovação de contrato com o Cruzeiro. No entanto, devido à relevância extremamente negativa do ato ocorrido, e se baseando nas premissas citadas no início do texto, o Clube resolveu dar fim às tratativas de renovação e liberar o atleta para seguir sua carreira

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

cruzeiro
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
BBB 26: Gabriela, Marciele ou Boneco? Vote na enquete de HZ
Imagem de destaque
BBB 26: Gabriela, Marciele e Boneco estão no Paredão; veja quem votou em quem
Imagem de destaque
Cuscuz de tapioca com coco: confira receita fácil e rápida de fazer

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados