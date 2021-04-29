Cruzeiro reforça o time feminino com a volante Thayla Sousa e a meia Joelma

Crédito: Thayla Sousa e Joelma tem a missão de ajudar as Cabulosas a reagirem no Brasileiro Feminino-(Igor Sales/Cruzeiro

O time feminino do Cruzeiro contará a partir de agora com dois novos reforços, que vão ajudar as Cabulosas nos desafios da temporada 2021. A direção da equipe acertou a contratação da volante Thayla Sousa, que estava defendendo as cores do Valadares Gaia, de Portugal, e da meia atacante Joelma, que jogou pelo Fortaleza – CE na última temporada.

Thayla Ohana Moreira de Sousa tem 22 anos, é natural do Rio de Janeiro, onde iniciou sua carreira no Vasco, e estava no futebol português. A atleta também tem passagem pelo gaúcho Grêmio, em 2019, no elenco que garantiu o acesso para a Série A1 e foi vice-campeão estadual.

A jogadora está muito empolgada com a oportunidade na Raposa. -Minha temporada em Portugal já estava chegando ao fim, e em um belo dia eu disse pro meu agente que eu tinha sonhado que estava jogando no Brasil, e ele disse: olha parceira, não sei se você está profetizando, mas eu estou negociando com o Cruzeiro. Eu fiquei muito feliz, disse que ele poderia prosseguir com as negociações, até que tudo se acertou. Estou muito feliz e ansiosa para poder vestir e honrar a camisa de um grande clube como o Cruzeiro-disse Thay.

Já a meia atacante Joelma, de 26 anos, estava no Fortaleza – CE na última temporada, e também já vestiu as camisas de Ponte Preta, Corinthians e 3B da Amazônia, no qual foi campeã estadual.

-Estou muito feliz e motivada por chegar no time das Cabulosas. Vou com muita determinação e foco para defender essa camisa gigante do Cruzeiro. Eu recebi a notícia com muita felicidade e já vinha acompanhando o crescimento da equipe no futebol feminino. Estou indo para ajudar nessa temporada, e que a torcida possa esperar muita garra e gols, se Deus quiser-reforçou. O reforço das duas atletas vai ajudar a reduzir as perdas do elenco celeste, que vem sofrendo com seguidas lesões, impactando dentro de campo. O Cruzeiro ainda não venceu no Brasileiro Feminino, empatando com o Real Brasília-DF e perdendo para Palmeiras, São José e Grêmio. As Cabulosas estão sem a atacante Pâmela, de 31 anos, principal reforço para a temporada. Ela rompeu o ligamento cruzado anterior e ficará fora dos campos por seis meses.

Outros problemas são a ausência da lateral Janaína, que na teve um estiramento muscular na coxa esquerda, com retorno para o próximo mês. A lateral Thalita se recupera de uma cirurgia de menisco. Já a zagueira Jajá, que passou por uma intervenção nos dois meniscos no ano passado, já iniciou as atividades com a equipe, e a volante Ambrózio está em período de transição para os gramados, após cirurgia de ligamento.

O próximo jogo do time celeste é no domingo, às 15h (de Brasília) contra o Minas Brasília, no Distrito Federal.

FICHAS das jogadoras: