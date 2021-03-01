Cruzeiro reativa contrato de Ariel Cabral, mas seu futuro segue indefinido no clube

O volante Ariel Cabral não apareceu na lista com numeração fixa do Cruzeiro para 2021. O jogador estava emprestado para o Goiás até o fim da temporada, mas teve seu contrato reativado. O vínculo é até o fim de 2021. Porém, o futuro do argentino segue indefinido. Cabral não deve estar nos planos da Raposa e o clube e seu staff negociam o futuro do jogador. O mais provável é que o meio de campo busque outro time brasileiro para atuar. Ariel Cabral seguirá treinando no time azul após sua folga após o fim do Brasileirão, mas não deve estar nos planos de Felipe Conceição para os próximos jogos do time celeste. O argentino chegou ao Cruzeiro em 2015, vindo do Vélez Sarsfield, da Argentina. Sua passagem pela Raposa teve altos e baixos e o treinador com quem mais teve titularidade foi Mano Menezes. Pelo clube azul fez 188 jogos e quatro gols, sendo o estrangeiro com mais jogos pelo Cruzeiro ao lado de Arrascaeta.