Cruzeiro realiza novos testes para a detecção da Covid-19

Crédito: A Raposa fez outra bateria de exames no elenco, comissão técnica e funcionários da Toca da Raposa II-(Gustavo Aleixo/Cruzeiro

Dando sequência ao protocolo de segurança desenvolvido pelo departamento médico do Cruzeiro, jogadores, comissão técnica e demais colaboradores do clube fizeram mais uma rodada de exames para a detecção da Covid-19, na manhã desta quarta-feira, na Toca da Raposa II.

Os testes, realizados pelo Cruzeiro em parceria com a Axial Medicina Diagnóstica, aconteceram antes do treino, em frente aos campos 3 e 4 do CT do futebol profissional.E MAIS:Gestão Wagner Pires de Sá cedeu direitos de jogador menor de idade por duas vezes em 2019Vale se posiciona e nega que esteja negociando patrocínio com Cruzeiro, Atlético-MG e América-MGEx-dirigente se revolta com Éderson e 'cobra' mesma postura no Timão que teve na sua saída do CruzeiroDrubscky confirma interesse do Cruzeiro em Romero, mas diz que o negócio é difícil por falta de dinheiroSTJD mantém perda de três mandos de campo do Cruzeiro pelos incidentes no jogo contra o PalmeirasApós as avaliações, os atletas, que estão sendo divididos em dois grupos, realizaram atividades em campo, supervisionados pela comissão técnica cruzeirense.

Com três casos da doença no seu elenco, o zagueiro Léo, o volante Jean e o atacante Vinícius Popó, o time mineiro também examinou os jogadores contaminados, mas em casa.