Cruzeiro realiza novos testes para a detecção da Covid-19

Dando sequência ao protocolo de segurança desenvolvido pelo departamento médico do Cruzeiro, jogadores, comissão técnica e demais colaboradores do clube fizeram mais uma rodada de exames para a detecção da Covid-19, na manhã desta quarta-feira, na Toca da Raposa II.
Os testes, realizados pelo Cruzeiro em parceria com a Axial Medicina Diagnóstica, aconteceram antes do treino, em frente aos campos 3 e 4 do CT do futebol profissional.E MAIS:Gestão Wagner Pires de Sá cedeu direitos de jogador menor de idade por duas vezes em 2019Vale se posiciona e nega que esteja negociando patrocínio com Cruzeiro, Atlético-MG e América-MGEx-dirigente se revolta com Éderson e 'cobra' mesma postura no Timão que teve na sua saída do CruzeiroDrubscky confirma interesse do Cruzeiro em Romero, mas diz que o negócio é difícil por falta de dinheiroSTJD mantém perda de três mandos de campo do Cruzeiro pelos incidentes no jogo contra o PalmeirasApós as avaliações, os atletas, que estão sendo divididos em dois grupos, realizaram atividades em campo, supervisionados pela comissão técnica cruzeirense.
Com três casos da doença no seu elenco, o zagueiro Léo, o volante Jean e o atacante Vinícius Popó, o time mineiro também examinou os jogadores contaminados, mas em casa.
De acordo com a assessoria do clube, o trio só voltará aos trabalhos com o restante do time, quando testarem negativo para a presença do coronavírus no organismo em dois testes consecutivos. O zagueiro, o volante e o atacante estão afastados desde a semana passada dos treinos. E MAIS:Morre Ronaldo, atacante do Verdão que deixou Corinthians na fila em 74América-MG faz novos testes para detectar a presença da Covid-19Saulo Fróes vê 'gás novo' em Sérgio Rodrigues e diz que Adilson Batista não era da'primeira prateleira'Lucas Romero mostra desejo de negociar possível volta ao CruzeiroInfectologista da Prefeitura de BH diz que ideal para a volta do futebol em Minas é somente no mês de agosto E MAIS: