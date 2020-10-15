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Cruzeiro queria levar humorista para concentração e aliviar o 'ambiente pesado' na equipe

A ideia era ter o comediante em Atibaia, onde se a Raposa passou a semana treinando. Porém, a ideia foi rechaçada e cancelada antes de ser efetivada...
LanceNet

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Publicado em 

15 out 2020 às 15:47

Publicado em 15 de Outubro de 2020 às 15:47

Crédito: O mau momento na Série B gerou a ideia de ter até um humorista para "animar" os jogadores(Bruno Haddad/Cruzeiro
O Cruzeiro não tem tido boas ideias para aliviar a tensão que o elenco vive com a péssima campanha na Série B do Brasileiro, onde ocupa a 19ª colocação, na zona do rebaixamento. Na intenção de aliviar o ambiente pesado no clube, a Raposa cogitou levar o humorista Bruno Berg para Atibaia, no interior de São Paulo, onde o elenco passou a semana treinando, com o intuito de animar os jogadores. Todavia, a ideia foi rechaçada pela diretoria e deixada de lado. A informação foi veiculada pelo UOL e posteriormente Bruno Berg confirmou em sua conta no Twitter. -Me coloquei à disposição para fazer show quando achassem uma boa ideia. Me chamaram então para fazer um show para o elenco em Atibaia. Isso antes mesmo da viagem ser confirmada. Antes do jogo contra o Sampaio. A expectativa (pelo menos minha) era de duas vitórias e o show ajudar a deixar o ambiente mais leve-escreveu o comediante em sua conta na rede social.
A derrota para Sampaio Corrêa por 2 a 1, um dia antes da ida para Atibaia, fez que clube e humorista desistissem do evento para os atletas. Berg garantiu que não iria receber nada do Cruzeiro pelo show.
-Logo depois da derrota para o Sampaio, o show foi descartado tanto por mim quanto pelo Cruzeiro, pois claramente não seria o momento ideal e não teria clima-explicou.

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