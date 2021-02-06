Cruzeiro quer comprar o volante Matheus Neris, que pertence ao Palmeiras, e estava no Figueirense

O Cruzeiro está muito ativo no mercado da bola. E, o mais novo alvo da Raposa é o volante Matheus Neris, de 21 anos, que pertence ao Palmeiras e estava emprestado ao Figueirense para a disputa da Série B. A Raposa quer comprar Neris do alviverde.O negócio foi veiculado inicialmente pelo Jornal O Dia e confirmado pelo L!.

VEJA COMO ESTÁ A CLASSIFICAÇÃO ATUALIZADA DA SÉRIE A Matheus Neris fez bom campeonato pelo Figueira, apesar do rebaixamento dos catarinenses à Série C. Foram 26 partidas, sendo 20 como titular, marcando dois gols. O volante também tem o aval de Felipe Conceição para compor o elenco estrelado. O time celeste busca repor perdas recentes no meio de campo, com as saídas de Filipe Machado e Jadsom Silva. O grupo cruzeirense conta apenas com Adriano e Jadson, pois também não tem previsão de utilizar Henrique, que segue em recuperação de um edema no joelho direito.