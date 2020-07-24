Cruzeiro quer abrir novo processo contra a gestão do ex-presidente Wagner Pires de Sá

- Entendemos que, inclusive, configura crime de apropriação indébita. Iremos procurar o Ministério Público Federal para que abra um processo criminal contra essas pessoas que lesaram o Cruzeiro duplamente. Eles retiveram esse dinheiro e não deram a destinação correta. No caso especifico, o Cruzeiro não foi citado no referido processo. Então, só quando a gente for citado haverá um prazo para recurso, e existe uma possibilidade-disse Sérgio Santos Rodrigues, durante live nos canais oficiais do clube. -Vamos à Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, buscar parcelar e conversar sobre todos esses débitos. Os R$ 6,1 milhões são cobranças de natureza de PIS-Cofis (tributos), que também se atrela à ação da Fazenda Nacional envolvendo bloqueios do "dinheiro de Arrascaeta". Nesta disputa, houve o envolvimento do Banco BMG. A instituição recebeu ordem de depositar em juízo R$ 1,2 milhão que o Cruzeiro tinha em sua conta. Mas o BMG avisou que tal valor, apesar de ser de conta de titularidade do clube, pertencia ao próprio BMG. A PGFN solicita que o valor sofra "arresto cautelar"- complementou. O Cruzeiro está tendo de lidar com vários processos na Justiça Federal. Atualmente, há oito processos contra o clube em fase de de execução fiscal. O time celeste emitiu uma nota sobre a situação da dívida. "Em relação ao processo judicial n. 1023456-42.2020.4.01.3800, recentemente distribuído pela Fazenda Nacional, o Cruzeiro Esporte Clube esclarece: 1.O débito executado se refere a Imposto de Renda Retido na Fonte, que teve fato gerador em 01/01/2019. Foi aplicada, ainda, multa de mora. Trata-se de imposto de renda retido e não recolhido, ao que parece, por decisão dos antigos gestores, o que, em tese, poderia configurar crime.2.O Clube ainda não foi citado no referido processo e, assim que for formalmente notificado, tomará todas as providências jurídicas necessárias. Dentre elas, estuda-se a indicação dos antigos dirigentes para que possam responder pela dívida. Ainda, pretende-se levar o fato ao conhecimento do Ministério Público para providências de ordem penal, se cabíveis.3.Vale ressaltar que a atual gestão tem conhecimento de todos os débitos existentes na Procuradoria da Fazenda Nacional e na Receita Federal do Brasil, assim como dos demais formalizados nas demais esferas (estadual e municipal).Por isso, diferentes planos de ação já foram traçados para regularizar as pendências com o fisco, no que for devido, bem como para insurgir em face de pretensões que possam atingir direitos do Clube."