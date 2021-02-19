Cruzeiro prepara lançamento da camisa do centenário para março

Mesmo em fase complicada, o Cruzeiro tem feito uma série de comemorações para celebrar o seu centenário. E, a Raposa já anunciou quando irá lançar a camisa alusiva aos 100 anos do clube, completados em 2 de janeiro. O novo manto deve estar pronto para o torcedor daqui um mês. Por enquanto ainda não se tem imagens ou dicas de como será a camisa.