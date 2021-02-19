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Cruzeiro prepara lançamento da camisa do centenário para março

A peça, que está sob segredo absoluto, teve uma venda "às cegas" em janeiro, mas a aparição oficial da camisa...
LanceNet

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Publicado em 

19 fev 2021 às 20:08

Publicado em 19 de Fevereiro de 2021 às 20:08

Crédito: A Raposa terá uma camisa específica para comemorar os 100 anos de existência-(Reprodução/Cruzeiro
Mesmo em fase complicada, o Cruzeiro tem feito uma série de comemorações para celebrar o seu centenário. E, a Raposa já anunciou quando irá lançar a camisa alusiva aos 100 anos do clube, completados em 2 de janeiro. O novo manto deve estar pronto para o torcedor daqui um mês. Por enquanto ainda não se tem imagens ou dicas de como será a camisa.
CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DA SÉRIE A DO BRASILEIRÃO E, mesmo sem saber como será o modelo, a Raposa fez uma venda às “cegas" dos modelos masculino e femininos, ao preço promocional de R$ 279,99, ainda no mês de janeiro. Quem quiser adquirir a camisa terá de fazer a compra pelo programa de sócios-torcedores. Após o lançamento, as peças estarão disponíveis nas lojas físicas do clube e redes varejistas.

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