Cruzeiro prepara lançamento da camisa do centenário para março

Mesmo em fase complicada, o Cruzeiro tem feito uma série de comemorações para celebrar o seu centenário. E, a Raposa já anunciou quando irá lançar a camisa alusiva aos 100 anos do clube, completados em 2 de janeiro. O novo manto deve estar pronto para o torcedor daqui um mês. Por enquanto ainda não se tem imagens ou dicas de como será a camisa.
CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DA SÉRIE A DO BRASILEIRÃO E, mesmo sem saber como será o modelo, a Raposa fez uma venda às “cegas" dos modelos masculino e femininos, ao preço promocional de R$ 279,99, ainda no mês de janeiro. Quem quiser adquirir a camisa terá de fazer a compra pelo programa de sócios-torcedores. Após o lançamento, as peças estarão disponíveis nas lojas físicas do clube e redes varejistas.