Cruzeiro pode ter os retornos de Lucas Ventura e Raul Cáceres contra o Goiás pela Série B

A semana sem jogos do Cruzeiro tem gerado benefícios para o técnico Vanderlei Luxemburgo, que teve tempo de preparar e ajustar o time para o duelo contra o Goiás, terça-feira, 7 de setembro, às 21h30, na Serrinha, em Goiânia, pela Série B. Além de um “refresco” no calendário, o comandante da Raposa pode ter alguns jogadores lesionados liberados, reforçando o elenco. Nos trabalhos desta semana, a Raposa já contou com dois atletas que estavam no DM: o lateral Raúl Cáceres e o volante Lucas Ventura, que se recuperaram de entorses no tornozelo direito. A volta de Cáceres vai resolver a falta de de um especialista na lateral-direita que tem sido improvisada com Rômulo, já que Norberto está fora de combate por um problema muscular. O retorno de Lucas Ventura dará opção a Luxemburgo no meio de campo, já que Flávio está suspenso. Ele deve disputar a posição com Rômulo, que voltará à sua posição de origem. Se Lucas Ventura e Cáceres estão perto de voltar a campo, o mesmo não se pode dizer de Rhodolfo e Ariel Cabral, que seguem fora por conta de desgaste muscular. O DM da Raposa segue com o volante Henrique e o atacante Keké como pacientes. O Cruzeiro, com 25 pontos, na 14ª posição, está invicto há oito jogos na Série B, seis com Vanderlei Luxemburgo, e tenta emendar uma sequência de vitórias para ainda sonhar com o acesso à Série A de 2022.