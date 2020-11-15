Cruzeiro perde para o Corinthians e cai para 13º no Brasileiro sub-20

Crédito: O time paulista segue firma na ponta do Brasileiro sub-20, enquanto a Raposa está longe do G8-(Divulgação/Corinthians

Mesmo fazendo um bom primeiro tempo, a equipe Sub-20 do Cruzeiro foi derrotada, por 3 a 1, na tarde deste sábado, no Parque São Jorge, em São Paulo, para o Corinthians, líder do Campeonato Brasileiro. O gol celeste foi marcado por Riquelme. Cauê, Ronald e Luís Mandaca fizeram para o adversário.

A Raposa caiu para 13º colocado, com 13 pontos, enquanto o Timão manteve a ponta, anotando 28 tentos na classificação.

O Cruzeiro volta a campo no próximo sábado, às 15h, no Sesc Venda Nova, para enfrentar o Sport. Para esta partida, o técnico Gilberto Fonseca poderá contar com o retorno do lateral direito Valdir, que cumpriu suspensão automática e com o meia Alejandro, que está servindo a Seleção Sub-20 do México. O atacante Gui Mendes e o volante Ageu serão reavaliados pelo Departamento Médico. O jogo

A equipe do Corinthians começou a partida com maior posse de bola, mas quem criou a primeira chance foi o Cruzeiro. Aos nove minutos, Riquelmy arriscou de fora da área, a bola quicou no campo e quase enganou o goleiro adversário que conseguiu fazer a defesa.

Aos 16 minutos, Riquelme recebeu um lançamento em profundidade feito por Marco Júnior, dominou e com categoria mandou para o gol para abrir o placar.O Corinthians chegou com perigo aos 21, um cruzamento da ponta esquerda e a bola passou por tudo mundo na pequena área. Aos 23, Riquelme o autor do gol tomou uma pancada e precisou ser substituído. Guilherme Pires entrou em seu lugar.

Popó recebeu um passe de Marco Júnior, aos 31 minutos, mas o goleiro defendeu a finalização. No contra-ataque o Corinthians chegou com perigo, mas Denivys salvou o Cruzeiro. Aos 34 minutos, o goleiro celeste apareceu novamente ao fazer grande defesa, após um belo chute de fora da área.Denivys mais uma vez foi decisivo aos 41 minutos. O arqueiro estrelado fez uma difícil defesa, após uma finalização a queima roupa. O Cruzeiro respondeu aos 44 minutos. Riquelmo cruzou da direita e Popó chegou atrasado para marcar.

Segundo tempo

Aos nove minutos, Diego arrancou pelo meio de campo e tocou para Guilherme Pires pela esquerda. O atacante avançou, mas finalizou fraco para a defesa do goleiro. Dois minutos depois, foi a vez de Denivys aparecer novamente salvando o que seria o empate.

O Cruzeiro teve a chance de ampliar o placar aos 16 minutos. Popó lançou para Marco Júnior que cara a cara com o goleiro chutou para fora.A partida ficou bem aberta. Aos 17 minutos, o Corinthians acertou a trave celeste depois de um bate e rebate na área. O Cruzeiro respondeu logo depois com Guilherme Pires que mandou para fora.