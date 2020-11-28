Cruzeiro perde para o Confiança em casa e vê o G4 cada vez mais distante

O jovem lateral-esquerdo era pedido pela torcida para ter uma sequência de jogos. E, com Felipão ganhou as chances e mostrou qualidades no ataque. Porém, as deficiências na marcação ficaram mais evidentes e as falhas de Brey comprometeram diretamente a defesa celeste, que sofreu gols tolos, gerando uma drástica mudança de estratégia do time, que tem tido uma dura rotina de ter de ir atrás do resultado. Correção defensiva e ofensiva Felipão fez cinco mudanças no Cruzeiro antes dos 30 minutos Corrigiu a lateral-esquerda com a troca de Patrick Brey por Matheus Pereira. O setor ficou seguro. Régis e Airton não estavam em boa noite A equipe melhorou com a saída da dupla, mas a articulação do meio de campo ficou comprometida. Gol da esperança Raul Cáceres em uma bela cabeçada depois de jogada bem armada pela esquerda, deu esperanças para os cruzeirenses do time azul conseguir pelo menos empatar o jogo com o Confiança. Muitas chances perdidas Se a defesa falhou nos gols sofridos, o ataque do Cruzeiro não pôde reclamar de falta de oportunidades. Foram pelo menos quatro bem claras, que não foram convertidas. Airton e Pottker perderam os gols mais “feitos” da partida. Balde de água fria A vitória sobre a líder Chapecoense foi mais do que a conquista dos três pontos. Foi a melhor partida sob o comando de Felipão, com um time organizado e concentrado. Mas, a realidade da Raposa é ainda de uma equipe oscilante que não consegue emendar uma sequência de atuações consistentes, que gere confiabilidade em um futuro promissor na Série B. Foi um “balde de água fria” no torcedor da Raposa. Próximos jogos​O Cruzeiro terá o clássico contra o América-MG, na quarta-feira, 2 de dezembro, às 21h30, no Independência. O Confiança, sonhando com o G4 encara o Figueirense, no Batistão, na terça-feira, 1º de dezembro, em Aracaju. FICHA TÉCNICA​CRUZEIRO 1 X 2 CONFIANÇAData-Horário: 27 de novembro, às 21h30Estádio-Local: Mineirão, Belo Horizonte(MG)Árbitro: Andrey da Silva E Silva (PA)Assistentes: Bárbara Roberta da Costa Loiola e Luis Diego Nascimento Lopes(Ambos do PA)Cartões amarelos: Adriano(CRU), Rafael Sóbis(CRU), Thiago Ennes(CON), Manoel(CRU), Silva(CON), Filipe Machado(CRU), Matheus Mancini(CRU)Cartões vermelhos:-