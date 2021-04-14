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Cruzeiro negocia com o Envigado, da Colômbia, a contratação do meia Yeison Guzmán, de 23 anos

O clube colombiano confirmou que está tendo conversas com a Raposa pelo jogador...

Publicado em 13 de Abril de 2021 às 21:00

LanceNet

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Publicado em 

13 abr 2021 às 21:00
Crédito: Yeison Guzmán está no radar da Raposa para reforçar o elenco da temporada 2021-(Divulgação/Envigado
O Cruzeiro está negociando com o Envigado, da Colômbia, a contratação do meia meia Yeison Guzmán, de 23 anos. O clube colombiano confirmou que está conversando com a Raposa. -Com respeito a Yeison Guzmán, estão tendo conversas com equipes colombianas, equipes de fora do país, e o Cruzeiro é um deles. Esperamos tomar a melhor decisão. É um jogador que merece pelo seu rendimento, pela sua capacidade-disse o presidente do clube colombiano, Ramiro Ruiz, em entrevista à Rádio Munera, de Medellin. O dirigente ainda citou que uma ida de Yeison pode ser benéfica para o jogador. -Acreditamos que o jogador chegou ao ponto máximo em seu ciclo em termos de habilidade e talento para ir para um grande clube internacional ou um clube colombiano. Esperamos tomar a melhor decisão com o jogador, com sua família, para escolher a melhor oferta-completou. A negociação pode girar em torno de US$2 milhões (R$11,3 milhões) com o clube colombiano mantendo 20% de participação para uma venda futura. A Raposa terá de contar com um aporte externo para fazer a transação, já que está em graves dificuldades financeiras. Yeison é um armador que joga perto do gol, participando de jogadas com os atacantes, além de arriscar chutes de fora da área. Eles fez 132 partidas oficiais pelo Envigado e marcou 28 gols.

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