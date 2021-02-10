Cruzeiro mostra interesse no lateral-direito Paulo Henrique, do Paraná

Com Alan Ruschel e Matheus Barbosa a caminho, o Cruzeiro segue sua busca por reforços para montar o elenco que disputará a temporada 2021. A Raposa está de olho agora no lateral-direito Paulo Henrique, que atuou pelo Paraná na última Série B do Brasileirão. O jogador tem contrato com o Paraná até o fim de 2021 e o Tricolor tenta fazer dinheiro com uma possível venda, ou ainda manter parte dos seus direitos para um negócio futuro. A Raposa tem como concorrentes Ponte Preta e Juventude para fechar negócio com o atleta. Paulo Henrique recebeu elogios do diretor de futebol da Raposa, André Mazzuco, durante o programa “Os Donos da Bola”, da Band.
O interesse no jogador paranista pode ser para repor uma possível saída de Rafael Luiz, que deve deixar o clube em breve. O Cruzeiro busca um negócio em que não precise alocar recursos. Na temporada passada, Paulo Henrique fez 44 partidas pelo Paraná Clube e marcou um gol. Ele também tem passagens por Atlético Tubarão, Metropolitano, de Santa Catarina, União Beltrão, Operário e Iraty, do Paraná.