Cruzeiro marca no último minuto e vence o Democrata-GV no Mineirão

O Cruzeiro sofreu, mas venceu o Democrata-GV por 1 a 0, gol de Edu, aos 53 minutos do segundo tempo, nesta quarta-feira, 5 de fevereiro, às 19h30, no Mineirão, pela quinta rodada do Campeonato Mineiro. O time azul tentou o jogo inteiro furar a defesa da Pantera, mas batia na retranca e na cera exagerada do time do interior, só conseguindo seu gol, assim como ocorreu diante da Caldense, no último minuto de partida. A partida não teve grande qualidade, com o Cruzeiro reclamando muito do anti-jogo do Democrata, que tentou pontuar em BH na base da cera, com vários jogadores se jogando ao chão, para que o tempo passasse mais rápido. Edu, artilheiro da Raposa, com dois gols no Mineiro, salvou a equipe mais uma vez. Com o resultado, a equipe celeste chegou aos 12 pontos e pode ser líder ao fim da rodada do Estadual de Minas Gerais. O Democrata está com cinco pontos, na sétima colocação. Próximos jogos O Cruzeiro volta a campo no sábado, 12 de fevereiro, às 19h, diante da Tombense, fora de casa. Já a Pantera de Valadares terá pela frente o Uberlândia, no mesmo dia, só que às 20h. FICHA TÉCNICA DA PARTIDA CRUZEIRO 1 x 0 DEMOCRATA-GV Data: 9 de fevereiro de 2022Horário: 19h30(de Brasília)Local: Mineirão, Belo Horizonte (MG)Árbitro: Wanderson Alves de SouzaAssistentes: Guilherme Dias Camilo e Samuel Henrique Soares SilvaGol: Edu, aos 53’-2ºT(1-0) Cartões amarelos:Cartões vermelhos: Weslley (DEM)Público: 12.313 Renda: R$ 245.620,00 Cruzeiro (Técnico:Martin Varini)