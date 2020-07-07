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Cruzeiro investiga casos de tentativas de golpes na "Operação FIFA"

O clube e a Meep, operadora do sistema, relataram que há golpistas tentando arrecadar as doações da Raposa por meio de mensagens falsas...
LanceNet

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Publicado em 

07 jul 2020 às 19:46

Publicado em 07 de Julho de 2020 às 19:46

Crédito: O projeto "Operação FIFA" é um pedido de contribuição do clube para sanar dívidas na entidade máxima do futebol-(Divulgação/FIFA
O Cruzeiro e a Meep Donate, plataforma online que está arrecadando as doações da “Operação FIFA”, projeto do clube para receber ajuda do seu torcedor a quitar dívidas na entidade, estão investigando tentativas de golpes virtuais. Há inclusive uma denúncia do clube mineiro na na Delegacia de Fraudes Cibernética contra bandidos que estão usando o Whatsapp para aplicar os golpes. Há quem até criou um número falso da Meep e circulando uma mensagem falsa se passando pela empresa e pelo Cruzeiro: "Contato da Meep acima é disponibilizada (sic) pelo próprio Cruzeiro, podem salvar o contato e compartilhar a (sic) vontade aí- diz o falsto texto. Há também outra mensagem inverídica: "Doação via Whatsapp para facilitar mais no contato da Meep acima galera. Agora não tem desculpa mais não. Bora aumentar as doações", diz outro texto. Os bandidos afirmam que há um suporte da Meep para atender os torcedores, o que também é falso, pois não há serviço dessa natureza para a operação disponibilizada pelo site. Os cruzeirenses devem fazer as doações apenas no site da empresa. A tentativa de golpe apela para o emocional do torcedor, que, supostamente estaria com baixo engajamento. "Menos de 10 mil torcedores doaram na Operação Fifa até o momento. É um número muito baixo se analisarmos bem. Para quem não doou ainda vamos fazer o seguinte, salve o contato do Whatsapp acima e a atendente da Meep irá te ajudar para facilitar a doação. Atendimento de segunda a sexta- diz outra postagem em grupos do Whatsapp. O volume de golpes é grande e outros criminosos criaram uma conta no site Vaquinha Online, sendo que a Operação FIFA tem apenas a Meep como parceira do Cruzeiro. Para doar, o torcedor da Raposa deve fazer a operação apenas neste link:https://www.meepdonate.com/live/operacaofifa.

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