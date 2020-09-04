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futebol

Cruzeiro inicia tratativas para tentar renovar com Renato Kayser

O meia vem se destacando no Atlético-GO e caso não renove, poderá assinar com outro clube sem que a Raposa receba uma compensaçã financeira...

Publicado em 04 de Setembro de 2020 às 19:06

LanceNet

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Publicado em 

04 set 2020 às 19:06
Crédito: Kayser teve poucas chances no Cruzeiro e está se destacando no time goiano-(Divulgação/Atlético-GO
O Cruzeiro iniciou as negociações para renovar o contrato do atacante Renato Kayzer, que vem se destacando com a camisa do Atlético-GO. O jogador tem contrato com a Raposa até março de 2021 e há uma cláusula que permite a renovação por mais dois anos, caso haja acordo entre partes. A questão financeira, porém, está travando o acerto. Na sua live nos canais oficiais do clube, nesta sexta-feira, 4 de setembro, o presidente Sérgio Santos Rodrigues comentou a situação do jogador, de 24 anos. O clube quer evitar que Kayser assine um pré-contrato com qualquer equipe a partir de 1º de outubro, deixando a Raposa de graça. -A gente já vem conversando com o empresário e precisamos chegar a um acordo. Infelizmente, a pedida inicial para renovação é muito alta, fora do padrão, não só do Cruzeiro, mas da realidade de qualquer clube, diante do que estão pedindo para ele-disse, o presidente que ressaltou o bom momento do jogador no Dragão. - A gente sabe que esse ano performou bem no Atlético Goianiense, mas tem que ser algo dentro da realidade para fazer este acerto. Se não fizer, a gente vai trabalhar para tentar buscar algum negócio que seja bom para o Cruzeiro e o atleta-explicou o presidente.

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