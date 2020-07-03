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Cruzeiro inicia 'Operação FIFA', para arrecadar recursos com a ajuda do torcedor e pagar dívidas do clube

A Raposa já lançou o sistema que receberá doações a partir de R$ 1, com o intuito de quitar débitos na entidade máxima do futebol...
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Publicado em 

03 jul 2020 às 17:12

Publicado em 03 de Julho de 2020 às 17:12

Crédito: O Cruzeiro espera receber ajuda do seu torcedor para quitar débitos na FIFA-(Divulgação/FIFA
O Cruzeiro quer a ajuda do seu torcedor e oficializou a “Operação FIFA” na manhã desta sexta-feira,3 de julho. A ideia, que havia sido anunciada na semana passada pelo presidente Sérgio Santos Rodrigues, pretende receber doações dos cruzeirenses em uma plataforma online, no estilo “vaquinha virtual”, para arrecadar fundos que ajudem a quitar as dívidas do clube na FIFA, por negócios feitos nas gestões anteriores. O torcedor poderá doar qualquer valor, com um mínimo de R$ 1. A diretoria da Raposa garante que o que for doado será usado integralmente nos débitos na entidade máxima do futebol. A plataforma que será usada é o site “Meep Donate”, que repassará tudo ao Cruzeiro, sem taxas de uso do sistema. O mandatário celeste disse também que as doações serão apenas o primeiro passo da “Operação FIFA”.

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