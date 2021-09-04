Cruzeiro informa sobre venda de ingressos e condições para acesso ao jogo contra a Ponte Preta

Crédito: Bruno Haddad/Cruzeiro

O Cruzeiro divulgou informações para a venda de ingressos, acesso da torcida e outros dados para o duelo da Raposa do próximo sábado, 11 de setembro, contra a Ponte Preta, às 11h, na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas,pela Série B. O jogo contará com a presença de torcedores, respeitando os protocolos sanitários em relação à Covid-19.

O check-in e a venda de ingressos para a partida foram liberados a partir deste sábado, 4 de setembro, para Sócios Diamante, via concierge.

A partir de segunda-feira, 6 de setembro, se iniciam os check-ins e a venda de ingressos pelo site ingresso.cruzeiro.com.br, seguindo a janela de prioridades para as categorias de sócio. O preço cheio do ingresso é R$ 60.

Haverá também a venda de meia-entrada e a comercialização de ingressos solidários, no valor de R$ 30, mediante doação de 1kg de alimento não-perecível.

Os torcedores deverão portar o ticket impresso ou na versão digital. Para este jogo, o Cartão de Sócio valerá como ingresso.

Sócios da categoria Diamante já podem realizar o check-in a partir deste sábado, 4 de setembro, e terão direito a levar mais um convidado de forma gratuita, além de terem a opção de comprar a terceira entrada pelo preço de R$ 60. Tanto o sócio diamante quanto os convidados poderão fazer a reserva do espaço e compra durante qualquer período, já que o local destinado ao sócio é exclusivo e não será vendido para outros torcedores. Na segunda-feira, dia 6 de setembro, será liberado o check-in para os Sócios Cativos, das categorias Prata, Ouro e Platina. Os Sócios destas três modalidades também poderão, a partir de terça-feira, 7 de setembro, adquirirem um segundo ingresso, no valor de R$ 30.

A partir de terça-feira, 7 de setembro, será iniciada a venda de ingressos para os Sócios da categoria Bronze. Cada adepto poderá comprar até duas entradas, no valor de R$ 30 cada.

A venda para o público geral ocorrerá de quarta-feira (8 de setembro) até sexta-feira (10 de setembro), com o ingresso de inteira custando R$ 60 e a meia-entrada ou o ingresso solidário no valor de R$ 30, mediante doação de 1kg de alimento não-perecível. EXAMES DE COVID + TORCEDORES VACINADOS​Uma das novidades para esta partida é a liberação da entrada direta de torcedores que já foram vacinados com duas doses (ou uma dose única, no caso da vacina Janssen), sem a necessidade de realização do teste para Covid-19. Neste caso, é obrigatório que o torcedor apresente o comprovante de vacinação.

Quem ainda não tomou as duas doses, terá obrigatoriamente que fazer o teste (antígeno ou PCR) e apresenta-lo impresso no acesso ao estádio. O teste tem quer ser realizado, no máximo, 72h antes da data do jogo.

O Cruzeiro, mais uma vez, fez uma parceria com o Laboratório Integral para que os torcedores estrelados tenham desconto nos testes.Quem é Sócio Diamante terá direito ao exame gratuito para ele e seu eventual convidado.

O exame para os Sócios das categorias Prata, Ouro e Platina custarão R$ 28.Já os testes para os Sócios da categoria Bronze terão o custo de R$ 32.Torcedores que não são sócios do Clube poderão fazer o teste no valor de R$ 45, mediante apresentação do ingresso já adquirido.

Informações sobre os exames e locais de realização serão divulgados ao longo da semana. INSTRUÇÕES GERAIS

Os torcedores deverão portar o ticket impresso ou na versão digital. Para este jogo, o Cartão de Sócio valerá como ingresso.A torcida deverá respeitar o distanciamento entre os assentos e fazer o uso de máscara durante toda a partida. No ato da compra, não será necessária a marcação da cadeira.

É proibido o consumo de bebidas ou alimentos na arquibancada.A temperatura de todos os torcedores será aferida na entrada do estádio.Mais uma vez, reforçando: todos devem apresentar o ingresso (impresso ou digital) e o teste de Covid (obrigatoriamente impresso) para ter acesso à Arena do Jacaré. Os exames ficarão retidos.

Apenas os torcedores que já vacinaram com duas doses ou com a dose única da Janssen não terão obrigatoriedade do teste, mas terão que apresentar a comprovação de registro das vacinas.Informações sobre os exames e locais de realização serão divulgados ao longo da semana. JANELA DE PRIORIDADES E CONDIÇÕES GERAIS DE COMPRA​Atenção: as vendas serão encerradas no dia 10/09, véspera da partida.Os torcedores deverão portar o ticket impresso ou na versão digital. Para este jogo, o Cartão de Sócio valerá como ingresso.CHECK-IN + INGRESSOS AQUI! (a partir de 6 de setembro) Sócio DiamanteInício do check-in: 04/09 (sábado)Ingresso do sócio gratuito + um acompanhante gratuito + um com preço cheio (R$ 60)

O Cruzeiro entrará em contato para confirmar a presençaValor do teste de Covid no Laboratório Integral: R$ 0O Sócio Diamante pode acessar o jogo com ingresso impresso, virtual ou utilizando o cartão de Sócio Sócios Platina, Ouro e PrataInício do check-in: 06/09 (segunda-feira) | Início das vendas de ingresso extra: 07/09 (terça-feira)Ingresso do sócio gratuito + direito de comprar um segundo ingresso no valor de R$ 30

Valor do teste de Covid no Laboratório Integral: R$ 28Os Sócios Platina, Ouro e Prata podem acessar o jogo com ingresso impresso, virtual ou utilizando seus cartões de Sócio Sócios Bronze

Início das vendas: 07/09 (terça-feira)Direito de comprar até 2 ingressos, no valor de R$ 30 cadaValor do teste de Covid no Laboratório Integral: R$ 32O Sócio Bronze pode acessar o jogo com ingresso impresso, virtual ou utilizando o cartão de Sócio Não-sócios (Venda Geral)

Início das vendas: 08/09Preços: R$ 60 (inteira), R$ 30 (meia), R$ 30 (ingresso solidário), mediante doação de 1kg de alimento não-perecívelValor do teste de Covid no Laboratório Integral: R$ 45 Sócio Eficiente