Cruzeiro fecha com o app de transporte Buser para ser o seu novo patrocinador

Crédito: A Buser vai ser mais uma parceira da Raposa, que busca novas fontes de receitas-(Divulgação

Conhecida por democratizar o acesso dos brasileiros ao transporte rodoviário em todo o Brasil, a Buser é a mais nova patrocinadora do Cruzeiro. O acordo foi celebrado por diretores da Raposa e da empresa, com validade até dezembro de 2022.

A startup, que conecta passageiros a empresas de ônibus de forma segura, confortável e mais barata, terá seu logo presente nas mangas da camisa celeste. A ativação do acordo comercial já começa neste sábado, com os jogadores do Cruzeiro sendo transportados para o jogo contra o Avaí, no Mineirão, em dos veículos parceiros da empresa.

Presidente do Cruzeiro, Sérgio Santos Rodrigues comentou sobre como foi a chegada da Buser ao Cruzeiro e explicou que, além de estar junto do Clube nos compromissos dentro de campo, o acordo com a startup contribuirá para o pagamento de salários.

-Recebemos com muita honra nesta semana os representantes da Buser para uma conversa, em especial o Marcelo Abritta (CEO da Buser), que é cruzeirense. Apresentamos o projeto que temos para o Cruzeiro e todo o trabalho que vem sendo feito por aqui e é uma grande honra uma empresa como a Buser enxergar o clube como uma maneira de ativar sua marca junto a milhões de torcedores-disse.

-Esse acordo comercial será de grande valia também porque nos garantirá uma receita que vai nos ajudar a resolver algumas pendências urgentes. Temos tudo para fazer um caminho que vai gerar muitos frutos e esperamos atender todos os anseios da empresa- complementou o dirigente.

Quem também enalteceu a parceria com a Buser foi Rodrigo Moreira, Diretor de Marketing e Inovação do Cruzeiro. Ele ressaltou o papel importante que a Buser tem desempenhado no país e as inovações que estão sendo implantadas graças a ousadia da startup. -Tivemos duas notícias boas nessa semana. A primeira é que o Marcelo Abritta, grande cruzeirense, manifestou o seu desejo de ajudar o Cruzeiro, e a segunda é que a Buser, comandada pelo Marcelo e que é uma empresa que tem quebrado paradigmas e apresentado novas maneiras de negócio, se juntou ao nosso clube. Tenho um carinho grande com a Buser porque é uma marca nova, ligada à tecnologia e movida a revolucionar o mercado, conceitos que também carrego comigo. Muito feliz por ter pessoas e instituições que topam nos ajudar neste momento e nos consolidamos cada vez mais como um dos clubes que sempre atrai marcas de sucesso-disse.

A Buser teve seu embrião em Minas Gerais após um de seus fundadores precisar organizar uma viagem até a Bahia para sua festa de casamento, a Buser ficou conhecida por inaugurar o conceito de fretamento colaborativo no país - modalidade na qual os passageiros dividem a conta final do frete -, mas hoje evoluiu e tem se tornado, cada vez mais, uma plataforma de mobilidade coletiva multi-serviços, chegando a outros segmentos além do fretamento, como o marketplace de passagens e o transporte de encomendas no espaço ocioso dos bagageiros dos ônibus. A empresa conta hoje com quase 4 milhões de usuários cadastrados em sua plataforma, conectando cerca de 450 cidades.

-A Buser nasceu em Minas, antes de conquistar todo o Brasil. Então agora que completamos 4 anos de história decidimos retribuir todo o carinho que sempre recebemos dos mineiros. E nada mais justo do que incentivar a maior paixão do nosso povo: o futebol- afirma Marcelo Abritta, CEO da Buser.