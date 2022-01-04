Cruzeiro fecha acordo com o zagueiro Mateus Silva, ex-Ituano

O Cruzeiro confirmou outro reforço da gestão Ronaldo Fenômeno para o elenco de 2022. N fim da manhã desta terça-feira, 4 de janeiro, o time celeste anunciou a chegada do zagueiro Mateus Silva. O atleta já estava apalavrado com a Raposa ainda sob o comando de Sérgio Santos Rodrigues e o acerto foi possível pela adequação financeira que o clube tem no momento.
O defensor, de 26 anos. estava livre no mercado depois de ser campeão da Série C pelo Ituano. O clube não informou qual será o tempo de contrato do zagueiro. A equipe mineira já confirmou Mateus no elenco principal que se apresentou na Toca da Raposa nesta terça-feira.