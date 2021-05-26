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futebol

Cruzeiro faz sua primeira relação para a Série B com novidades

Marco Antônio, que havia sido liberado para procurar outro clube, ganha uma chance. E Joseph já está na relação como lateral-direito...

Publicado em 26 de Maio de 2021 às 19:38

LanceNet

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Publicado em 

26 mai 2021 às 19:38
Crédito: Felipe Conceição escolheu seus atletas para começar a jornada na Série B 2021-(Gustavo Aleixo/Cruzeiro
De olho na estreia no Campeonato Brasileiro Série B desta temporada, o Cruzeiro fechou nesta quarta-feira. 26 de maio, a preparação em Belo Horizonte para o primeiro duelo da equipe no torneio nacional. No próximo sábado, 29 de maio, a Raposa enfrenta o Confiança em Aracaju-SE, em duelo marcado para às 16h30, no estádio Lourival Baptista. Antes de iniciar a viagem para a capital sergipana, a comissão técnica do Cruzeiro definiu quais atletas estarão relacionados para o compromisso importante. No total, 22 atletas foram chamados por Felipe Conceição para o confronto. Entre os convocados, são destaque na lista Flávio e Joseph, recém-contratados pelo clube, além do meia Marco Antônio, que foi liberado para procurar outra equipe, mas terá uma chance na delegação celeste. William Pottker, que está negociando sua saída, e Marcelo Moreno, que está com a seleção da Bolívia, não estarão na delegação. Confira os relacionados para a partida contra o Confiança-SE:​Goleiros: Fábio e Lucas França Laterais: Joseph, Kaiki, Matheus Pereira e Raúl Cáceres Zagueiros: Paulo, Ramon e Weverton Meio-campistas: Adriano, Flávio, Jadson, Marco Antônio, Matheus Barbosa, Matheus Neris e Rômulo Atacantes: Airton, Bruno José, Felipe Augusto, Guilherme Bissoli, Rafael Sóbis e Stênio

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