Cruzeiro estreia com empate diante do Real Brasília-DF pelo Brasileiro Feminino Série A1

O Cruzeiro fez, neste domingo, sua estreia na edição de 2021 da série A1 do Campeonato Brasileiro de futebol feminino e empatou em 1 a 1 com o Real Brasília-DF. O duelo, disputado no Sesc Venda Nova, em Belo Horizonte (MG), contou com os gols de Marcela Guedes, atleta da esquadra visitante, e Mariana Santos, atacante do Clube Azul.
O próximo compromisso do time celeste já será na quarta-feira, às 20h, contra o Grêmio, fora de casa.
O jogo
O primeiro tempo da partida foi marcado pelo equilíbrio, sendo que a Raposa obteve maior posse de bola, mas não conseguiu converter essa vantagem em chances reais de gols na etapa inicial.
O adversário, por sua vez, teve precisão na marca dos 36 minutos, quando conseguiu balançar a rede. A jogada começou com Sassá, que recuperou a bola no meio-campo e acionou Camila Pini. A meio-campista lançou na medida para Marcela Guedes, que cortou para a perna esquerda e chutou no ângulo direito, sem chances para Mary Camilo. Real Brasília-DF 1 x 0. No segundo tempo, a agremiação estrelada foi em busca do empate e quase conseguiu na marca dos 17 minutos. No lance, Vanessinha cobrou falta na área, Duda pegou a sobra e tentou por cobertura, mas a bola saiu acima do travessão.
A pressão deu resultado aos 24 minutos. Duda encontrou Pâmela, que só ajeitou para Mariana Santos. A atacante chutou rasteiro, cruzado, superando a goleira Flávia e deixando tudo igual no marcador. Cruzeiro 1 x 1.
Aos 31 minutos foi a vez da qualidade de Mary Camilo aparecer. Após boa jogada de Thábata, Rafa Soares finalizou no canto, obrigando a arqueira cruzeirense a se esticar toda para espalmar. Na sobra, Rafa Soares chutou e Mary novamente salvou, mandando para escanteio.
Na reta final, o Cruzeiro tentou a virada e houve dois lances polêmicos em cima da atacante Pâmela, dentro da área, mas a árbitra nada marcou.
Cruzeiro 1 x 1 Real Brasília-DFMotivo: 1ª rodada da série A1 do Campeonato Brasileiro FemininoData: 18/04/2021Local: Sesc Venda Nova, em Belo Horizonte (MG)Árbitra: Francielly Fernanda Lima de CastroCruzeiro: Mary Camilo; Janaína, Pires, Thamirys e Eskerdinha (Prado); Mayara Vaz (Lucero), Capelinha, Duda e Vanessinha; Pâmela e Mariana Santos.Técnico: Marcelo FrigérioReal Brasília-DF: Flávia; Dan Nunes, Petra, Isabela Melo, Rafa Soares e Lana; Marcela Guedes (Pitty), Sassá, Gadu (Thábata) e Camila Pini (Maiara); Daniele SilvaTécnico:Gols: Marcela Guedes, aos 36 min. do 1º tempo; Mariana Santos, aos 24 min. do 2º tempo.Cartões amarelos: Duda, Janaína e Vanessinha (Cruzeiro); Rafa Soares, Maiara e Lana (Real Brasília-DF)