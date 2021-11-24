Cruzeiro encaminha acerto com o zagueiro Maicon, ex-São Paulo

O Cruzeiro encaminhou acerto com o zagueiro Maicon, de 33 anos, para ser reforço do clube na próxima temporada. O defensor, que foi revelado pela Raposa, tem o aval do técnico Vanderlei Luxemburgo. O clube mineiro ainda está impedido de contratar por causa da punição da FIFA, o Transfer Ban, e por isso, não poderá oficializar a contratação (saiba mais abaixo).O negócio foi divulgado pelo "O Globo" e confirmado pelo L!. O Cruzeiro ainda precisa quitar cerca de R$ 13 milhões em dívidas pelos atacantes Riascos e Arrascaeta, que não foram honradas pela Raposa com o Defensor, do Uruguai, e Mazatlán FC, do México, para poder oficializar a chegada de Maicon.