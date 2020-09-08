Cruzeiro decepciona de novo e só empata com o CRB no Mineirão

Crédito: Raposa continua sem vencer depois de seis partidas (Bruno Haddad/Cruzeiro

O Cruzeiro decepcionou sua torcida mais uma vez e saiu de campo apenas com um empate por 1 a 1. Os gols foram de Marcelo Moreno, para a Raposa, e Léo Gamalho, para o CRB. Foi o quarto gol que o Cruzeiro sofre do alagoano, apelidado de Ibra brasileiro e eleito o melhor jogador do mês de agosto da Série B.

Com o resultado, o time mineiro chegou aos cinco pontos em oito jogos, ficando na 16ª posição na classificação após oito rodadas. O CRB é o sexto colocado com 13 pontos, brigando pelo G4. A noite no Mineirão poderia ter tido um final feliz para a Raposa se não houvesse um vacilo defensivo na defesa na parte final do jogo, que culminou no gol do CRB, deixando a equipe mineira em situação delicada na Série B. Depois de sair na frente, o time celeste tentou segurar o resultado, ao invés de buscar ampliar o placar e foi castigado no final. Foi mais uma apresentação ruim, o que coloca mais pressão no time. A Raposa está a 9 pontos do G4. Melhorou a postura em campo e foi recompensado com o gol O primeiro tempo estrelado foi de pouca qualidade técnica, um hábito desta equipe na Série B, mas com muita vontade e se esforçando para evitar que o CRB jogasse. Deu resultado e a Raposa foi premiada com o gol de Marcelo Moreno depois de um escanteio cobrado por Filipe Machado.

A equipe mineira anulou armas importantes do CRB como o artilheiro Léo Gamalho e Luidy, jogador de velocidade pelos lados do campo. A articulação continua problemática, mas alguns vacilos defensivos foram reduzidos no duelo deste 7 de setembro.