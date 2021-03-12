Cruzeiro cria canal de vendas para a camisa do centenário e apresenta mais peças do enxoval 2021

O Cruzeiro apresentou para a sua torcida a camisa que marca o seu Centenário, e o manto sagrado, desejo de toda a Nação Azul, será comercializado a partir desta sexta, 12/03. Para melhor atender aos cruzeirenses neste período, e sensibilizado com as restrições e os efeitos da pandemia no negócio de seus revendedores, o Clube Celeste criou uma solução que auxiliará muito os lojistas nas vendas, através da plataforma www.centenario.cruzeiro.com.br, que coloca o torcedor em contato direto com a loja oficial de sua preferência.

Esta ação para as lojas físicas, com parte do processo de venda com automação por WhatsApp, foi operacionalizada em apenas dois dias pelos profissionais do Cruzeiro, mostrando inovação e o suporte do Clube aos seus lojistas. E através da ferramenta, criada para o torcedor conseguir rapidamente o seu manto, as vendas para Belo Horizonte, Contagem, Betim e Nova Lima contam com frete grátis.

Outro e-commerce que também está à disposição da Nação Azul para adquirir a camisa do Centenário e vários outros produtos do Cruzeiro é a loja online oficial do Clube, a shopcruzeiro.com.br. Lembrando que em algumas cidades do interior as lojas oficiais estão abertas. Localize a unidade mais próxima de você para mais informações.