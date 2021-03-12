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Cruzeiro cria canal de vendas para a camisa do centenário e apresenta mais peças do enxoval 2021

A Raposa vai estrear a camisa comemorativa no domingo, 14 de março, às 16h, contra o Athletic, pela quarta rodada do Campeonato Mineiro...

Publicado em 12 de Março de 2021 às 19:08

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 mar 2021 às 19:08
O Cruzeiro apresentou para a sua torcida a camisa que marca o seu Centenário, e o manto sagrado, desejo de toda a Nação Azul, será comercializado a partir desta sexta, 12/03. Para melhor atender aos cruzeirenses neste período, e sensibilizado com as restrições e os efeitos da pandemia no negócio de seus revendedores, o Clube Celeste criou uma solução que auxiliará muito os lojistas nas vendas, através da plataforma www.centenario.cruzeiro.com.br, que coloca o torcedor em contato direto com a loja oficial de sua preferência.
Esta ação para as lojas físicas, com parte do processo de venda com automação por WhatsApp, foi operacionalizada em apenas dois dias pelos profissionais do Cruzeiro, mostrando inovação e o suporte do Clube aos seus lojistas. E através da ferramenta, criada para o torcedor conseguir rapidamente o seu manto, as vendas para Belo Horizonte, Contagem, Betim e Nova Lima contam com frete grátis.
Outro e-commerce que também está à disposição da Nação Azul para adquirir a camisa do Centenário e vários outros produtos do Cruzeiro é a loja online oficial do Clube, a shopcruzeiro.com.br. Lembrando que em algumas cidades do interior as lojas oficiais estão abertas. Localize a unidade mais próxima de você para mais informações.
PRÉ-VENDA E CAMISAS DE SÓCIOS​As camisas do Centenário adquiridas na pré-venda e aquelas garantidas por Sócios 5 Estrelas na renovação do programa serão entregues aos cruzeirenses via Correios, em razão do fechamento físico do comércio. Os produtos serão entregues a partir deste sábado e seguirão uma ordem de data da adesão dos sócios.Novos modelos​A Raposa também mostrou outras peças do enxoval 2021 de uniformes, roupas de passeio e treino. Confira as fotos nas imagens acima.

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