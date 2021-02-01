Cruzeiro conversou com Alex antes de fechar com Felipe Conceição

O Cruzeiro fez um processo seletivo ao estilo das empresas tradicionais do mercado para contratar o seu treinador. A Raposa organizou uma série de entrevistas com possíveis postulantes ao cargo de treinador do clube azul. E entre os candidatos estava um ídolo da China Azul, que agora virou treinador:se trata do ex-meia Alex, o Talento, que comandou o Cruzeiro na conquista da Tríplice Coroa de 2003, quando venceu com a Raposa o Brasileiro, Copa do Brasil e Mineiro daquele ano. Alex teve um encontro com o presidente da Raposa, Sérgio Santos Rodrigues, em São Paulo, antes do acerto com Felipe Conceição. A conversa fluiu bem, mas não se concretizou em uma negociação fechada, pois o time celeste confirmou o ex-comandante de Guarani e América-MG no cargo.

VEJA COMO ESTÁ A CLASSIFICAÇÃO ATUALIZADA DO BRASILEIRÃO A pouca experiência no cargo e uma possível pressão sobre o ídolo, pesaram para que ainda não houvesse um retorno de Alex à Toca da Raposa. O momento do clube, que tenta se reerguer, não se mostrou favorável a uma tentativa desse porte. E, uma vivência recente, em 2015, também pode ter contribuído, já que David, atual diretor de negócios do Cruzeiro, foi treinador do time e não conseguiu obter grandes resultados e acabou deixando o cargo pouco antes do fim do Mineiro. O ex-atacante foi companheiro de Alex em 2003, e a vinda do talento azul seria uma segunda tentativa com um craque daquela equipe que encantou o Brasil.