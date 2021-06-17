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futebol

Cruzeiro contrata meia boliviano de 19 anos para o time sub-20

Robson Matheus tem dupla nacionalidade e estava atuando no Palmeiras...
LanceNet

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Publicado em 

17 jun 2021 às 16:46

Publicado em 17 de Junho de 2021 às 16:46

Crédito: Robson vai reforçar o sub-20 da Raposa e será observado pelo time profissional-(Divulgação/Cruzeiro
Filho de mãe boliviana e pai brasileiro, Robson Matheus é o novo reforço da equipe Sub-20 do Cruzeiro. No Brasil, o atleta gosta de ser chamado pelo apelido de Bolívia. O meia, que possui dupla nacionalidade, defendia o Palmeiras desde 2017, quando se destacou pela seleção boliviana no Sul-Americano Sub-15. Desde então, ele acumula convocações para as equipes Sub-17 e Sub-20, -Cheguei ao Brasil com 10 anos de idade e comecei a jogar no Corinthians. Depois fui para a Portuguesa, lá fui convocado para a Seleção Sub-15 da Bolívia e daí fui para o Palmeiras. Agora estou muito feliz em chegar ao Cruzeiro, que é um clube gigante com uma grande história. Vou trabalhar focado para dar o meu melhor em campo-disse. Polivalente, Robson atua em todas as funções do meio de campo e também na lateral esquerda. Em 2019, ele chegou a participar de treinamentos com a equipe profissional do Palmeiras. Uma de suas características é o bom aproveitamento na bola parada.
-Sou um meia canhoto e inteligente com a bola nos pés. Gosto de achar passes para os companheiros e de finalizar de fora da área e sou bom nas bolas paradas”, revelou. Ficha do jogador:Nome: Robson Matheus Tomé de Araújo BenegasData de nascimento: 18/05/2002Altura: 1,74m

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