Cruzeiro contrata meia boliviano de 19 anos para o time sub-20

Filho de mãe boliviana e pai brasileiro, Robson Matheus é o novo reforço da equipe Sub-20 do Cruzeiro. No Brasil, o atleta gosta de ser chamado pelo apelido de Bolívia. O meia, que possui dupla nacionalidade, defendia o Palmeiras desde 2017, quando se destacou pela seleção boliviana no Sul-Americano Sub-15. Desde então, ele acumula convocações para as equipes Sub-17 e Sub-20, -Cheguei ao Brasil com 10 anos de idade e comecei a jogar no Corinthians. Depois fui para a Portuguesa, lá fui convocado para a Seleção Sub-15 da Bolívia e daí fui para o Palmeiras. Agora estou muito feliz em chegar ao Cruzeiro, que é um clube gigante com uma grande história. Vou trabalhar focado para dar o meu melhor em campo-disse. Polivalente, Robson atua em todas as funções do meio de campo e também na lateral esquerda. Em 2019, ele chegou a participar de treinamentos com a equipe profissional do Palmeiras. Uma de suas características é o bom aproveitamento na bola parada.