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Cruzeiro consegue faturar R$ 1 milhão com ações do seu centenário

A Raposa conseguiu esse valor com royalties, taxas de licenciamento, entre outras formas de vender a marca dos 100 anos do clube mineiro...
LanceNet

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Publicado em 

05 jan 2021 às 18:18

Publicado em 05 de Janeiro de 2021 às 18:18

Crédito: O Cruzeiro capitalizou as celebrações de seu centenário, conseguindo R$ 1 milhão em receitas-(Bruno Haddad / Cruzeiro
O Cruzeiro completou no último sábado, 2 de janeiro, uma história de 100 anos de muitas lutas e glórias. E para comemorar a data, a Raposa lançou várias ações, com o objetivo de fazer o torcedor participar ainda mais ativamente deste momento especial.
Produtos com a marca Centenário começaram a ser vendidos, ações foram feitas por toda a cidade e uma transmissão ao vivo do Mineirão, com ídolos eternos, fechou as comemorações do dia. Entre royalties, com a venda de camisas, e taxas de licenciamento dos produtos, a expectativa do Cruzeiro é de um faturamento próximo de R$ 1 milhão já em janeiro.
Com o tema "Ontem, Hoje, Sempre Gigante, e utilizando a hashtag #CruzeiroCentenario, o clube começou a aquecer sua torcida com os produtos da "Virada Branca e Azul", em dezembro.
E mesmo antes, os itens com a marca do Centenário começaram a se tornar objeto de desejo entre os torcedores. Um deles é a moeda colecionável exclusiva, que os novos sócios torcedores e os sócios que indicassem amigos ganharam, em uma campanha de orgulho cruzeirense, lançada em novembro.
No sábado, dia do Centenário, foi lançado um vídeo especial para a data, uma animação que conta como a paixão celeste une pessoas, reforça laços afetivos e está presente nos momentos mais importantes da vida dos torcedores. Em seguida, foi feita a pré-venda da camisa 1 comemorativa, com excelentes números alcançados.
-Para as próximas semanas mais novidades estarão disponíveis nas lojas oficiais e em outros varejistas parceiros. A vantagem de ter o Centenário em janeiro é termos 12 meses completos para celebrar este ano especial-disse Henrique Aguiar, Gerente de Licenciamento de Marca e Novos Negócios.
CONFIRA A TABELA DA SÉRIE B ATUALIZADA O dia 2 de janeiro foi mesmo muito especial para os cruzeirenses. Devido à pandemia e as restrições quanto as aglomerações, não foi possível realizar um evento presencial para reunir a torcida cruzeirense.
Ao longo do dia a Nação Azul foi convocada para contribuir com alimentos não perecíveis nas blitze em pontos históricos para o Cruzeiro. O torcedor ganhou brindes do Centenário e os alimentos doados vão ajudar em causas sociais.
E para fechar, à noite, em uma transmissão ao vivo no Mineirão com as participações de ídolos e atletas de todas as modalidades, os torcedores pulsaram o amor e o orgulho celeste.
O vice-presidente administrativo e superintendente de Marketing do Cruzeiro, Edson Potsch, destacou o envolvimento dos cruzeirenses.
-Foram várias ações que fizemos de dezembro até agora e teremos muitas outras novidades ao longo de 2021. Os resultados mostram o engajamento da torcida e o quanto o torcedor quer participar deste momento histórico do clube-disse.

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