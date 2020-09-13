Cruzeiro consegue bom empate com o Fla no Rio pelo Brasileiro Feminino

Não faltou garra, superação e, principalmente, coração para as Cabulosas do Cruzeiro. Jogando fora de casa e tendo o sol forte como um importante dificultador, a equipe feminina cinco estrelas lutou até o fim e arrancou um empate com o time do Flamengo no estádio da Gávea, no Rio de Janeiro-RJ, em compromisso válido pela nona rodada do Campeonato Brasileiro A1.
O time carioca está com 12 pontos e segue na 11ª posição, uma abaixo do Cruzeiro. O Fla vai enfrentar o Vitória na próxima rodada, no dia 20 de setembro, às 16h, no Barradão.
O gol azul e branco foi anotado por Patrícia já nos acréscimos do segundo tempo. A dona da camisa 20 aproveitou sobra de bola para soltar um chute arrebatador e igualar o placar para a Raposa. O tento flamenguista foi marcado por Rafa Barros.
Com o resultado, o Cruzeiro chega aos 13 pontos na tabela de classificação. O próximo jogo das guerreiras celestes acontece na quarta-feira, 23 de setembro, às 20h30, contra a Ferroviária, no Sesc Venda Nova, em Belo Horizonte-MG.
Primeiro tempoLonge de seus domínios, as Cabulosas do Cruzeiro começaram o confronto estudando a equipe da casa e procurando explorar os espaços para tentar abrir o marcador.
A primeira chegada mais perigosa da Raposa ao ataque aconteceu aos 18 minutos, com Vanessinha descendo com muita velocidade pela esquerda e chutando forte no contrapé da goleira Kaká, que conseguiu afastar a bola.
Aos 36 minutos, Vanessinha saiu bem novamente pela esquerda, inverteu a jogada e foi para a pequena área esperar bola venenosa. A arqueira oponente conseguiu interceptar a redonda, que escapou e quase voltou nos pés da camisa 7 antes de ser tirada pela zaga flamenguista.
Apenas três minutos depois, a craque Duda apareceu sozinha e arrancou para bater firme a queima roupa. No susto, a goleira Kaká se esticou e tirou com a ponta dos dedos para a linha de fundo.
Segundo tempoA etapa final começou bastante intensa, com ambas as equipes tentando ter o domínio de jogo, mas com o Cruzeiro insistindo em sair na frente do placar. Quando eram decorridos 13 minutos do segundo tempo, cobrança de escanteio para a equipe do Flamengo. Após desvio de bola da área, Rafa Barros chutou forte de perna direita para fazer 1 a 0 para o time mandante.
De olho na busca do empate, o Cruzeiro não se abateu e continuou indo para cima. Aos 37 minutos, Vanessinha cobrou linda falta na direita, com a bola quase indo no ângulo, mas resvalando na rede pelo lado de fora.
As Cabulosas seguiram tentando e conseguiram o gol no apagar das luzes. Aos 50 minutos, após cobrança de falta, Patrícia aproveitou a sobra para soltar uma “bomba” e arrancar o empate para o Cruzeiro. Fim de papo com Flamengo 1 x 1 Cruzeiro.
FLAMENGO 1 X 1 CRUZEIROMotivo: 9ª rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino - Série A1 Data: 13/09/2020 (domingo) Local: Estádio da Gávea, no Rio de Janeiro-RJ Árbitra: Rejane Caetano da Silva - RJ Gols: Rafa Barros (Flamengo), aos 13 min do 2ºT; Patrícia (Cruzeiro), aos 50 min do 2ºT Flamengo: Kaká; Raquel (Samhia), Karen, Cida e Debora Sorriso (Dantas); Lorraynne (Kaylane), Jayanne (Patrícia), Ana Carla e Annaysa (Aryane); Rafa Barros e Flávia Técnico: Celso Silva Cruzeiro: Mary Camilo; Janaína, Tatá, Mayara e Eskerdinha; Capelinha, Duda, Dedê e Vanessinha; Mariana e Micaelly (Patrícia) Técnico: Jorge Victor Cartões amarelos: Jayanne e Lorraynne (Flamengo); Mariana (Cruzeiro)