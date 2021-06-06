Cruzeiro confirma Rodrigo Pastana como diretor de futebol do clube

Crédito: Pastana será o quinto diretor de futebol do Cruzeiro em um ano-(Divulgação/Cruzeiro

O Cruzeiro confirmou a contratação de Rodrigo Pastana como o seu novo Diretor Executivo de Futebol. Nascido na cidade de São Paulo, o profissional tem 45 anos de idade e possui no currículo diversas campanhas de acessos por equipes do futebol brasileiro. Recentemente ele comandava o futebol do CSA-AL. Formado em direito, Pastana iniciou sua carreira no futebol nas categorias de base do Grêmio Barueri, em 2006. Por lá, participou do processo de crescimento da equipe até 2011, quando já era o gerente do futebol profissional, tendo conquistado acessos para a elite do Campeonato Paulista e do Campeonato Brasileiro, além de uma inédita vaga para a Copa Sul-Americana.

Após a experiência por anos em Barueri, Pastana passou a acumular outras boas campanhas por equipes da região sul do país. O primeiro trabalho foi no Criciúma, em 2012, quando devolveu a equipe catarinense à elite do futebol brasileiro.

No ano seguinte, seguiu no futebol de Santa Catarina e repetiu o feito com o Figueirense, quando levou a equipe de Florianópolis para a Série A nacional e conquistou o campeonato estadual.

A campanha de êxito seguinte em acesso de divisão foi no tradicional Guarani de Campinas, que passava por grave crise financeira, e voltou para a Série B nacional no ano de 2016.Já em 2017, Pastana fez o seu primeiro trabalho de sucesso no futebol paranaense, quando comandou o retorno do Paraná Clube à primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Em 2019, repetiu a dose no Coritiba, recolocando o Campeão Brasileiro de 1985 na elite nacional. O trabalho mais recente de Rodrigo Pastana foi no CSA que, por pouco, não conseguiu uma das vagas de acesso na última Série B. Ele chegou ao clube alagoano em setembro de 2020, na 10ª rodada, quando o CSA era o vice-lanterna da competição, com somente sete pontos ganhos. Em uma grande campanha de recuperação, o time de Maceió terminou na 5ª colocação geral e ficou a apenas uma vitória do acesso para a Série A deste ano.

Mês passado, Pastana foi campeão alagoano pelo CSA, que bateu o rival CRB nas finais. O executivo também acumula passagens por Goiás, ABC, Bahia e Ceará.

Pastana garante que conquistará a Nação Azul com muito trabalho e dedicação para repetir na Raposa os grandes feitos esportivos alcançados nas equipes por onde passou. Ele terá de lidar com uma rejeição do torcedor, que protestou muito com a vinda do dirigente.