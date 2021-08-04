Cruzeiro confirma Ricardo Rocha como o seu novo diretor técnico

O presidente do Cruzeiro, Sérgio Santos Rodrigues, confirmou nesta terça-feira, 3 de agosto, que Ricardo Rocha, vai trabalhar no clube, sendo o novo diretor técnico do clube, cargo que era exercido por David. O anúncio foi feito pelo dirigente durante a reunião do Conselho Deliberativo que a mudança da Raposa para clube-empresa.O ex-jogador foi uma indicação do técnico Vanderlei Luxemburgo, contratado pela Raposa também nesta terça-feira.