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Cruzeiro confirma Ricardo Rocha como o seu novo diretor técnico

O ex-jogador , indicação de Luxemburgo, tocará o dia a dia com os jogadores, em parceria com a comissão técnica...

Publicado em 03 de Agosto de 2021 às 21:08

LanceNet

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Publicado em 

03 ago 2021 às 21:08
Crédito: Maurício Rummens/Fotoarena/Lancepress!
O presidente do Cruzeiro, Sérgio Santos Rodrigues, confirmou nesta terça-feira, 3 de agosto, que Ricardo Rocha, vai trabalhar no clube, sendo o novo diretor técnico do clube, cargo que era exercido por David. O anúncio foi feito pelo dirigente durante a reunião do Conselho Deliberativo que a mudança da Raposa para clube-empresa.O ex-jogador foi uma indicação do técnico Vanderlei Luxemburgo, contratado pela Raposa também nesta terça-feira.
Ricardo Rocha atuou pela última vez em um clube, no São Paulo, em 2018, como coordenador de futebol. O tetracampeão do mundo teria atribuições de Deivid, que atuava nos bastidores da Raposa. Outras peças que devem estar com o treinador, formando a sua “patota”: Antônio Mello, preparador físico, e Maurício Copertino, dupla que trabalhou com ele no Palmeiras e no Vasco.

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